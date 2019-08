Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019) Roma – “Questa mattina hoaldi Roma sul tema delle aggressioni ae personale sanitario, chiedendo che siano potenziati i presidi delle forze dell’ordine all’interno delle strutture sanitarie. Stiamo parlando di aggressioni effettuate da soggetti gia’ noti e che si ripetono nel tempo, non stiamo parlando di una problematica sanitaria, ma e’ un tema di tutela e rispetto dell’ordine pubblico. Chiediamo una collaborazione affinche’ sia ripristinato un clima sereno, che permetta agli operatori di lavorare in piena sicurezza. Purtroppo negli ultimi anni il fenomeno delle aggressioni in ospedale al personale sanitario e aie’ in aumento e i numeri indicano un aumento delle aggressioni denunciate soprattutto nei Pronto Soccorso che ormai sono l’unico presidio dello Stato che rimane aperto al pubblico ...

romadailynews : #Aggressione #medici, Regione Lazio: vanno intensificati controlli, scritto a #Prefetto… - CensiGiorgio : Aggressione a professione Aggressione a medici Aggressioni alla pubblica sicurezza Aggressioni a negozianti Aggres… - agoralazio : Simeone (FI):”Aggressione ai medici dell’Umberto I, impiegae i vigilantes nei pronto soccorso”… -