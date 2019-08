“Temptation Island Vip” | Alessia Marcuzzi | “Non vedo lʼora di vedere le coppie allʼopera”

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 5 agosto 2019) Tutto è pronto per “TemptationVip”.rompe il silenzio e parla dell’edizione che la vedrà protagonista. Al magazine di “Uomini e Donne” anticipa: “Leche sono state scelte mi piacciono e nonl’ora di vederle all’opera: mi piace ‘quello che non ti aspetti’…”. Il reality andrà in onda a settembre in prima serata su Canale 5. “Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova – spiega – un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi”. Lasottolinea che le piace ascoltare le persone: “Le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare”. Cosa si aspetta ...

