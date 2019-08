Sostituisce le provette all’antidoping E risulta… incinto

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 5 agosto 2019) Marco BorrielloSara ErraniRomarioGil RobertsPetr KordaAngelo Peruzzi e Andrea CarnevaleMark BosnichEdgar DavidsIn un film americano del 1994, «Junior», Arnold Schwarzenegger è un ricercatore che rimanedopo alcuni esperimenti genetici. Stessa cosa che accade in una commedia italo-francese di parecchi anni prima con Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, «Niente di grave, suo marito è». Fiction appunto, che per un attimo si confonde con la realtà grazie all’incredibile storia di D.J. Cooper, un giocatore di basket americano che milita in Europa. L’atleta, classe 1990 e in attesa del passaporto bosniaco, ha infatti tentato di truffare i test antidoping, nello specifico l’esame delle urine. Approfittando probabilmente della privacy dei bagni, ha sostituito la sua provetta con quella di un’amica, senza però badare ad un piccolo ma fondamentale particolare: l’ormone Ghc ...

