Salvini | La Russa | polemiche su Inno Mameli ma non per Bella ciao nelle discoteche

Mosca chiede a Salvini di bloccare sciopero operai di un’azienda russa in Italia : lui obbedisce : Gli scioperi davanti alle raffinerie del gruppo petrolifero Lukoil sono proibiti da mesi per questioni di "sicurezza pubblica". Tuttavia, una lettera dell'ambasciatore russo in Italia, indirizzata lo scorso marzo al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sembra mettere in luce una questione un po' diversa. Infatti, Mosca avrebbe chiesto al leader leghista di fermare i blocchi sindacali per proteggere i propri interessi economici. "Presente ...

Sfida «russa» con Conte - Salvini parlerà in Senato e non esclude il rischio crisi : La tentazione di provare ad andare da solo, senza 5 Stelle ma anche senza Forza Italia, è forte. Ma la linea è: «Non stiamo lavorando per fare cadere il governo, anche se la crisi non è scongiurata»

Irina Osipova - l'italo-russa della foto con Salvini : "Chi è Savoini e cosa voleva fare davvero a Mosca" : Nella spy story della Lega e i finanziamenti russi non poteva mancare una donna, giovane, bella, bionda e "misterios". È Irina Osipova, italo-russa, già candidata al consiglio comunale di Roma con Fratelli d'Italia nel 2016, che nel dicembre 2014 si unì come interprete alla comitiva leghista a Mosca

Matteo Salvini - la pugnalata russa dal M5s. "Lo farà domani" - l'indiscrezione su Patuanelli : "Lo farà domani". Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato del M5s, secondo quanto risulta al Messaggero lunedì "inizierà ad avviare l'iter per l'istituzione di una legge che porti alla commissione d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti". Una coltellata "ad hoc" alla Lega, perché arriva a pochi gi

Fondi russa alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...