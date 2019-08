Portogallo | la Supercoppa va al Benfica | Sporting Lisbona umiliato 5-0

Fonte : calcioweb.eu

All'Estadio Algarve di Faro il Benfica di Lage cala la 'manita'. Nella Supercoppa di Portogallo lo Sporting viene travolto con un sonoro 5-0 e le Aquile alzano al cielo il primo trofeo della stagione. Partita in equilibrio sino al 40′ quando Silva buca Ribeiro e porta in vantaggio i campioni di Portogallo. Nella ripresa lo Sporting crolla sotto i colpi di Seferovic e compagni: al 60′ arriva il raddoppio di Pizzi, mentre quattro minuti più tardi è Grimaldo a firmare la rete del 3-0. Nel finale il Benfica dilaga con un'altra rete di Pizzi che, al 75′, firma la doppietta personale mentre proprio al 90′ arriva il definitivo 5-0 di Chiquinho. Da segnalare l'espulsione per doppia ammonizione di Doumbia negli ultimi minuti di partita.

