Pd Lazio | Raggi sta colpevolizzando cittadini Provincia Roma

Minnucci : ringrazio la Regione Lazio per Peschiera - da Raggi solo fuffa : Roma – “Le parole di giubilo lanciate oggi da Virginia Raggi sul raddoppio del Peschiera sono solo fuffa. La sindaca di Roma insieme all’ad Acea, Stefano Donnarumma, perche’ non ci spiegano il motivo per il quale non hanno mai voluto ritirare il ricorso al Tribunale superiore delle Acque contro lo stop delle captazioni ordinato dalla stessa Regione Lazio? Altro che applausi e ringraziamenti: il raddoppio del Peschiera ...

Lazio - la squadra al completo ricevuta in Campidoglio da Virginia Raggi [FOTO] : La Lazio è stata ricevuta dal sindaco di Roma, Virginia Raggi in Campidoglio per celebrare la vittoria ottenuta lo scorso 15 maggio contro l’Atalanta allo stadio Olimpico. Presenti alla celebrazione, andata in scena all’Aula Giulio Cesare, il presidente Claudio Lotito, l’allenatore Simone Inzaghi con lo staff tecnico, la squadra e l’aquila Olimpia. Lazio, presentate le nuove maglie: tutto lo spettacolo della prima e della terza divisa ...

Rifiuti Roma - Raggi : “Regione Lazio poteva intervenire un mese fa”. Zingaretti : “Arrogante - chieda scusa” : “Sono le 15.30 del 4 Luglio e siamo ancora in attesa che la Regione Lazio firmi un’ordinanza, ossia quel documento che consente ad Ama di trovare degli impianti dove portare i Rifiuti“. A dirlo. in un video pubblicato sui social, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Che poi spiega: “I camion raccolgono la spazzatura, il grosso rimane a terra perché materialmente non sappiamo dove portarla. Un impianto è guasto e uno è in ...

Rifiuti Roma - faccia a faccia Costa-Raggi. Ministro Ambiente : “Regione si adoperi - valutiamo impianti fuori dal Lazio” : Incontro tra Sergio Costa e Virginia Raggi sul tema dei Rifiuti a Roma, dopo la lettera inviata dal Dipartimento dell’Ambiente dell’amministrazione capitolina al ministero guidato dall’ex generale dei carabinieri. “Un incontro proficuo”, lo ha definito Costa in una nota spiegando che durante il faccia a faccia è stato “delineato un piano d’azione in vari step, che potrà consentire di affrontare la situazione ...

Calciomercato Lazio - accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Lazio e Spal hanno raggiunto l’accordo per Manuel Lazzari. Come riporta Sky Sport, l’esterno ferrarese passerà ai biancocelesti per 10 milioni e il cartellino di Murgia per il quale manca ancora qualche dettaglio da sistemare per quanto riguarda il contratto. L’accordo sarà formalizzato nelle prossime ore. Calciomercato Lazio, Caicedo può lasciare: è caccia al vice Immobile, tutti i ...