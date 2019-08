Marco Borriello fidanzato con un’ex di Uomini e Donne?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Francesca Galici/LaPresse La fama da latin lover lo accompagna da ormai tanti anni el'ha sempre onorata con conquiste eccellenti. L'estate 2019 pare abbia regalato al bomber un'altra bellissima ragazza: sarà amore o solo passione?è uno degli scapoli d'oro del calcio italiano. O forse era, perché da qualche giorno gira la voce di una nuova frequentazione per l'ex calciatore. Il bomber da qualche tempo ha deciso di trasferirsi a Ibiza, dove per qualche tempo ha militato nella formazione locale, prima di decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Nell'isola delle Baleari, il campione continua a gravitare nel mondo del calcio grazie a una scuola aperta nei pressi del capoluogo e a un ruolo dirigenziale nella formazione calcistica locale. Per tanti anni è stato al centro delle cronache rosa per i suoi flirt famosi, tra i quali ...

zazoomblog : Marco Borriello avvistato a Ibiza con Vittoria Deganello ex U&D (RUMORS) - #Marco #Borriello #avvistato #Ibiza - notizieit : Marco Borriello, flirt con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? - zazoomnews : Marco Borriello e Vittoria Deganello: “Avvistati” gossip bollente - #Marco #Borriello #Vittoria -