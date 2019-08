I magistrati sì | i poliziotti no ​Ecco la follia sul porto d' armi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 5 agosto 2019) Giuseppe De Lorenzo Una legge limita polizia e carabinieri. I pm armati senza licenza. Cecchini: "Perché loro sì e noi agenti invece no?" La legge c'è ed è un "Regio decreto". Risale al 1940, se si escludono le modifiche fatte nel tempo, quando al governo c'era ancora Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III poteva fregiarsi dei titoli di Re D'Italia, d'Albania e imperatore d'Etiopia. All'articolo 73 del regolamento di esecuzione del Testo unico sulla pubblica sicurezza è scritto chiaro e tondo: aiè concesso portare la pistola senza licenza, aino. Se non quella d'ordinanza. Dopo l'omicidio di Mario Rega Cerciello, il carabiniere ammazzato a Roma da un giovane americano, si è riaperto il dibattito sulledate in dotazione alle forze di polizia. Il militare è infatti andato disarmato all'appuntamento con la morte. Come rivelato in esclusiva dal ...

