È strage anche a Dayton | un 24enne spara alle famiglie che passeggiano in strada

strage di Corinaldo - nella banda dei ladruncoli uno voleva derubare anche Sfera Ebbasta : Una vera e propria banda di ladruncoli seriali formata da cinque italiani, un marocchino ed un tunisino, tutti molto giovani e con piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio e per furto, oltre che con problemi legati alla droga. Inoltre tutti abitano nella provincia di Modena, in una serie di paesi di campagna poco distanti uno dall’altro; non lavorano abitualmente, tranne due, attualmente impiegati come operaio e parrucchiere. E ...

Stati Uniti - strage anche a Dayton in Ohio : killer apre il fuoco nelle vie della movida - 7 morti : Poche ore dopo la strage al supermercato Walmart ad El Paso, in Texas, una seconda sparatoria in Ohio, negli Stati Uniti. L'attacco è avvenuto a Dayton, nelle strade della movida: almeno sette i morti, un numero imprecisato di feriti. Il killer ha compiuto la mattanza sulla East 5th Street, nel dist

El Paso - strage a Walmart : 20 morti - anche dei bimbi. Fermato il killer : ispanici nel mirino : L’America fa i conti con l’ennesima strage delle armi, la strage più letale dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti, probabilmente dettata dall’odio verso gli ispanici. Un giovane, Patrick Crusius, 21 anni, di Dallas, è entrato in un supermercato Walmart, nel centro commerciale Cielo Vista di El Pas

Texas - strage a El Paso : 20 morti - anche quattro bambini. Arrestato un 21enne : si indaga per crimine d'odio : L'ultimo bilancio ufficiale della sparatoria di El Paso è di 20 morti e 26 feriti. Lo hanno riferito il capo della polizia locale Greg Allen e il governatore del Texas Greg...

strage Corinaldo : la banda guadagnava 15mila euro al mese - colpo anche a Disneyland : Sette gli arrestati, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapine, e sei di loro anche di omicidio preterintenzionale per il dramma dello scorso 8 agosto a La Lanterna Azzurra. La banda agiva soprattutto in discoteche.Continua a leggere

strage Corinaldo - arrestati 7 giovani : rapinatori seriali con spray come arma. «Derubavano anche chi aiutava le vittime» : Strage nella discoteca di Corinaldo: 7 arresti. Svolta nelle indagini sulla Strage in discoteca ?Lanterna Azzurra? di Corinaldo. Nel locale in provincia di Ancona dove si doveva...

Tempesta di fulmini fa strage in India : 32 morti in poche ore - anche bambini : Le tempeste di fulmini hanno colpito tutto lo stato del Bihar, nell'India nord-orientale, facendo numerose vittime diversi villaggi, tra cui donne e bambini. Secondo le autorità locali, dall'inizio delle piogge monsoniche si sono già registrate oltre cento vittime per inondazioni fulmini e altri disastri dovuti al maltempo.Continua a leggere

Siria - un’altra strage di innocenti passa sotto silenzio : 40 morti civili - anche donne e bimbi : Ennesima mattanza di civili in Siria: raid aerei hanno colpito lunedì mattina un affollato mercato ortofrutticolo a Maarat al-Numan, nella provincia settentrionale di Idlib. I morti sono 40, tra cui quattro donne e altrettanti bambini. Decine i feriti. anche domenica è stata una giornata di sangue con 23 civili uccisi in diversi bombardamenti. Papa Francesco ha scritto una lettera al presidente Siriano Assad in cui esprime la sua “profonda ...

Un messaggio nella bottiglia per una vittima della strage di Manchester ha viaggiato dall'Inghilterra alla Puglia : Una bottiglia sigillata con dentro preghiere e ricordi di una madre delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena del 2017 è stata trovata sulla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca, nel Salento. nella bottiglia, chiusa ermeticamente con un tappo e della cera, vi erano scritti struggenti rivolti alla 14enne Sorrell Leczkowski, deceduta nell'attacco terroristico insieme ad altre 21 persone al ...