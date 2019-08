Texas | fa fuoco nel centro commerciale | almeno 19 morti e decine di ferite

Fonte : lastampa

(Di domenica 4 agosto 2019) Arrestato un 21enne di Dallas. E’ entrato in un Walmart di El Paso e ha iniziato a sparare. Trump: «Terribile». Il gesto forse dettato da odio razziale

