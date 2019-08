I grillini | anticasta solo con gli avversari

Fonte : vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2019) Quel giro in acquascooter è servito a una cosa: a rivelarci l’intermittenza dell’indignazionedei. Matteo Salvini ha usato risorse della Polizia per far divertire il figlio? «Ha ammesso l’errore», minimizza Luigi Di Maio. E i poliziotti? «Spero che non debbano rispondere di qualcosa che li può mettere in imbarazzo», risponde dispiaciuto. Non una parola, ovviamente, su quei poliziotti che coprivano il Ministro e minacciavano il giornalista di Repubblica perché non riprendesse la scena. «Non possiamo la giornata a parlare di questo», ci invita oggi Di Mio. Il suo collega Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, formula una previsione: «Gli italiani non persono il sonno su questa vicenda». Di più: «Non mi interessa commentare un video del genere, né credo che interessi agli italiani». E insomma: isono cambiati. Non sono più gli stessi che «perdevano il ...

