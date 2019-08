Gli auguri speciali di Harry alla moglie Meghan per il suo compleanno

I Ramazzotti festeggiano la piccola Raffaela : Gli auguri di papà Eros - mamma Marica e Aurora : La prima figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, Raffaela, compie otto anni e proprio tutti in famiglia non esitano a farle gli auguri pubblicando tenere foto sui social. È trascorso poco tempo dalla fine del matrimonio tra il cantante e la modella, ma per il bene dei loro figli i due hanno sempre dichiarato di voler gestire il tutto in maniera pacifica, e quale occasione migliore se non il compleanno della loro primogenita.Continua a ...

Aurora Ramazzotti - Gli auguri social alla figlia di Marica Pellegrinelli e suo padre Eros - : Francesca Galici Per la prima volta dalla separazione di suo padre da Marica Pellegrinelli, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio e condivide un post della modella per fare gli auguri a sua sorella Raffaela Dopo alcuni giorni di clamore mediatico, è calato il silenzio sulla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. I due hanno condiviso 10 anni d'amore, due figli e tantissime avventure, spesso condivise sui social. Come ...

Sicilia : Zarbo nuovo direttore Ufficio scolastico - Gli auguri di Anci Sicilia : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "auguri di buon lavoro a Raffaele Zarbo, nominato dal Miur nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia". Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando. "La competenza, le grandi qualità professionali e umane che Raffaelle Zarbo ha sempre dimostr

Sicilia : Zarbo nuovo direttore Ufficio scolastico - Gli auguri di Anci Sicilia : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “auguri di buon lavoro a Raffaele Zarbo, nominato dal Miur nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia”. Così il presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando. “La competenza, le grandi qualità professionali e umane che Raffaelle Zarbo ha sempre dimostrato nel suo lavoro – continua – saranno preziosi per la scuola Siciliana e saranno conferma, in ...

VIDEO – Un azzurro festeggia il compleanno travestito da Re Leone! Arrivano Gli auguri di Mertens : Malcuit compleanno da Re Leone Dries Mertens ha postato da sul suo profilo Instagram un simpatico VIDEO che mostra Kevin Malcuit con indosso un vestito da Simba del Re Leone, famoso personaggio della Disney. Oggi è il suo compleanno ed il belga ha voluto fargli gli auguri. Leggi anche Radio Kiss Kiss Napoli: “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti, arriverà dopo ferragosto!…” Potrebbe interessare anche Auriemma: ...

Compleanno Antonio Conte - Gli auguri di Juventus ed Inter [FOTO] : Antonio Conte festeggia oggi 50 anni. Una vita alla Juventus, da calciatore, mentre da allenatore è spettato a lui il compito di rilanciare i bianconeri nel post Calciopoli. Quest’estate, però, il passaggio alla rivale storica, l’Inter, non da tutti preso benissimo. Proprio Juventus ed Inter, però, hanno voluto fare gli auguri al tecnico pugliese attraverso i canali social. L’uomo del giorno – Antonio Conte: grinta, personalità ...

Matteo Salvini e Gli auguri social alla fidanzata Francesca Verdini : Matteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al mare con Francesca Verdini e i figliMatteo Salvini al ...

Salvini fa Gli auguri di compleanno a Francesca : la romantica dedica su Instagram : Un selfie e un tenero messaggio per il compleanno di Francesca Verdini da parte del ministro dell'Interno, sempre più...

Matteo Salvini fa Gli auguri a Francesca Verdini : "Buon compleanno ragazza" : “Buon compleanno ragazza”. Di buon mattino il ministro dell’interno Matteo Salvini posta su Facebook una foto che lo ritrae abbracciato alla fidanzata Francesca Verdini e la didascalia con gli auguri.

La polemica per Gli auguri di Harry e Meghan a baby George e altri gossip : Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie della settimana (22-26 luglio)Le storie ...

Sant'Anna - oggi 26 LuGlio : immagini di auguri di buon onomastico : La Chiesa cattolica, con papa Sisto IV, ha fissato il 26 Luglio la data della memoria liturgica di Sant'Anna. Si festeggia oggi quindi uno dei Santi più importanti, che porta un nome estremamente...

Selena Gomez ha ringraziato i fan per Gli auguri di compleanno con una bellissima foto di Roma : Orgoglio italiano The post Selena Gomez ha ringraziato i fan per gli auguri di compleanno con una bellissima foto di Roma appeared first on News Mtv Italia.

Tanti auguri a…Dino Baggio : da incubo della Juventus al teatro con la moGlie : Dino Baggio nasce il 24 luglio del 1971. Ebbe la sfortuna di giocare in un periodo in cui un altro Baggio faceva magie, ma fu comunque un ottimo centrocampista. A soli 13 anni viene notato dagli scout del Torino e fa la trafila nelle giovanili, esordendo in Serie A a 19 anni. Viene acquistato dalla Juventus e girato in prestito all’Inter prima di tornare alla base giocando due stagioni. Le sue migliori partite con i bianconeri sono ...

Anac - Di Maio : “Cantone persone leale nei confronti dello Stato e di qualsiasi Governo. Gli faccio i miGliori auguri” : “Con il presidente Cantone abbiamo sempre lavorato benissimo. È stata una delle prime Authority con cui ho lavorato, in particolare sull’Ilva di Taranto furono loro a farci una prima relazione sugli atti del contratto firmati da Calenda. Gli faccio i miei migliori auguri. È stata sempre una persona leale nei confronti dello Stato e di qualsiasi Governo, e poi mi fa piacere che abbia a cuore quello che sta accadendo nella ...