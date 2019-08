Auto contromano a folle velocità | motociclista travolto e ucciso 

Autotreno contromano sulla A10 : il conducente era ubriaco - la polizia sventa la tragedia : Il mezzo ha percorso circa tre chilometri in direzione contraria, prima di riuscire a invertire la marcia

Scozia. Muore a 15 anni investita da un’Auto che viaggiava contromano a folle velocità : Stava attraversando la strada nel piccolo comune di Paisley, vicino a Glasgow in Scozia. Improvvisamente, però, una macchina che sopraggiungeva contromano grande velocità l’ha colpita e investita. Per Robyn Fryar, 15 anni, non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata trasportato in ospedale, dove poco dopo ha perso la vita. L’auto, una Volkswagen Polo, è stata subito individuata dalla polizia locale. Un uomo di 20 anni è stato ...

