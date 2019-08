Spari in Texas: diversi morti,3 arresti

Diverse i, tra le 15 e le 20 persone,e 10 feriti gravi nella sparatoria in un supermercato 'Walmart' a El Paso, in. Lo riferisce la Cnn. Arrestatisospetti, si parla di 3 persone, ma il quadro è "in evoluzione". Tre impiegati di Walmart si sono rifugiati in un locale vicino: "Scossi, ma non feriti". Uccisi giorni fa due impiegati di Walmart nel Mississippi e sabato un 19enne italo-iraniano, con simpatie suprematiste, ha sparato sulla folla a un festival in California:un bimbo di 6, un 13enne e un 25enne.(Di sabato 3 agosto 2019)