Salvini a Cervia | Entro settembre sì M5s o facciamo da soli

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2019): "sì M5s oda" Il ministro dell'interno è intervenuto alla festa del partito parlando delle tensioni di governo con il Movimento 5 Stelle. Sulla polemica della 'zingaraccia': "Lo ribadisco"

LegaSalvini : ++ STASERA MATTEO SALVINI A CERVIA ++ - mante : Ora vado lì ! No, tu non vai da nessuna parte Ora vado lì, ti dico! Non vai da nessuna parte ti ho detto. Ti gi… - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Durante un comizio a Cervia #Salvini evoca le elezioni anticipate. 'Zingaraccia? Polemica surreale. Abbiamo contro tutt… -