Fonte : ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2019) Il partito di Emmanuel Macron, partendo dal nulla, è arrivato da zero a ventiquattro punti percentuali nel giro di un anno, tra il 6 aprile del 2016 e il 9 maggio del 2017. I Verdi tedeschi, ripartendo quasi da zero, sono arrivati nel giro di due anni dall’8,9 per cento conquistato alle elezioni fed

BiceLunaDiFiele : 'Mobilitarsi per una destra non truce', mobilitarsi per una politica pulita, come? Che il cittadino riprenda ad ess… - savex90 : @Enricaforpeace Ho visto la rete mobilitarsi indignata e ferita nell'orgoglio per una benda su un assassino di merd… - lucagreco77 : @makkox Credo che la nostra pazienza sia al limite. Bisogna mobilitarsi, sul serio, non solo sui social per dire ba… -