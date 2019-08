Incendio a Palermo | bruciano Monreale a Ciaculli nella notte | almeno 80 evaucati

Palermo - Incendio a Bellolampo : case minacciate dalle fiamme e canadair in azione. Le immagini : Un elicottero e i canadair ancora in azione a Palermo, dove stamattina è divampato un vasto incendio in località Manche vicino alla discarica di Bellolampo. I mezzi aerei dei vigili del fuoco e un elicottero della Marina militare stanno cercando di spegnere il rogo, alimentato dal forte vento di scirocco. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune villette nella zona. Non si registrerebbero, però, feriti, secondo quanto riferito dalla ...