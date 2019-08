Giulia Salemi | la verità sul tradimento di Monte Parla Isabella

Francesco Monte - la sua nuova fiamma smentisce il tradimento a Giulia Salemi - : Serena Granato L'ex naufrago de L'Isola Dei Famosi ha ricevuto una dedica speciale dalla sua nuova ragazza, la modella Isabella De Candia Dopo aver recentemente rivelato di essere vittima di alcune minacce, ricevute da parte di chi lo taccia di aver inferto un tradimento ai danni di Giulia Salemi , Francesco Monte è tornato al centro del gossip. Questa volta l'ex protagonista del Grande Fratello Vip fa parlare di sé per via di una ...

Dal GfVip a Uomini e donne? "Giulia Salemi è fatta per fare la conduttrice" - : Serena Granato Fariba Tehrani potrebbe aver categoricamente smentito il rumor che vedrebbe la figlia in procinto di partecipare come tronista a Uomini e donne Giulia Salemi è in procinto di salire sul trono di Uomini e donne? Per il momento l'ex gieffina preferisce il silenzio mediatico, dopo aver ufficializzato sui social la sua rottura con Francesco Monte. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip, stando alle ultime indiscrezioni ...