Dalla strada gettano cassonetto in spiaggia | travolto un ragazzino

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Stefano Damiano È successo a Bergeggi, piccolo centro in provincia di Savona. Il bambino 12enne è gravissimo Un bidone dei rifiuti, forse per una bravata, è stato lanciato giùscogliera finendo sullasottostante dova ha colpito, in pieno volto, un bambino di 12 anni. È successo nella tarda notte di oggi, verso le 3, a Bergeggi, piccolo centro in provincia di Savona, nei pressi del Lido delle Sirene. Sullaera accampata una famiglia di turisti francese con tende e sacchi a pelo che stavano dormendo. Tra di loro c'era, appunto, il bambino che è stato preso in pieno dal bidone di quelli utilizzati per la raccolta differenziata. Il ragazzo ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'sopedale Gaslini di Genova, dopo le prime cure al Santa Corona dove è stato trasportato con un'ambulanza della Croce Rossa di Vado. Il sindaco di Bergeggi Roberto ...

