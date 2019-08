Amichevoli | buona prova per la Sampdoria ma blucerchiati ko contro il Monaco

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Si sono giocate diverse partiteche hanno portato indicazioni per l’inizio del campionato, interessante partita quella trako maprestazione per la squadra di Di Francesco. Durante il match contestazione da parte dei tifosi nei confronti di Ferrero, i supporter chiedono l’allontanamento del presidente e l’arrivo di Gianluca Vialli. Poi la palla passa al campo ed ilvince grazie ad una rete siglata da Falcao, nelle ripresa lacicon diversi cambi che però non servono a ristabilire la parità. Finisce 1-0 ma lac’è e si candida ad essere protagonista nella prossima stagione, per igol annullato a Vieira nel finale.L'articoloper lamakoilCalcioWeb.

