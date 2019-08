Truffava una novantenne e la figlia disabile | sequestrati 800mila euro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Claudio Carollo L'uomo, cugino del defunto marito dell'anziana si sarebbe dovuto occupare del patrimonio di lei e della, di cui era stato nominato anche amministratore di sostegno Per vent'anni si è approfittato della mogliedel cugino defunto, e della, di cui era stato nominato amministratore di sostegno, mentre, invece, le, prosciugandogli praticamente tutto il patrimonio. La Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un avvocato gardesano di 69 anni, per il reato di truffa, appropriazione indebita, auto-riciclaggio e peculato, per un totale di 800 mila. L'indagine denominata in modo emblematico "Parenti serpenti", ha permesso di riscontrare diverse condotte fraudolente nei confronti dell'anziana signora, che si è accorta dell'intero raggiro soltanto alla morte ...

papel61 : RT @Massimi12446519: @FrancoRomanini1 @matteorenzi Era dirigenre di una società che truffava ora fallità, ottima qualità per portare il pae… - SensoDiNausea : RT @Massimi12446519: @FrancoRomanini1 @matteorenzi Era dirigenre di una società che truffava ora fallità, ottima qualità per portare il pae… - SF57CFC : RT @Massimi12446519: @FrancoRomanini1 @matteorenzi Era dirigenre di una società che truffava ora fallità, ottima qualità per portare il pae… -