Strangolò e diede fuoco alla moglie | dopo sei anni esce dal carcere

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Giorgia Baroncini L'uomo è riuscito a ottienere la semilibertà. "Mi sento offesa come donna, mi sento ferita come madre", ha tuonato l'ex, viva per miracolo Nel 2013 cercò di uccidere laprovando a strangolarla, simulando un incidente in auto e dando poivettura. Ora Andrea Loro può uscire dal. "Il condannato ha mantenuto una condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività", ha scritto il tribunale di Sorveglianza di Venezia accordando la scarcerazione e la misura della semilibertà al 40enne. L'uomo era stato condannato dal Tribunale di Treviso a 15di. Una pena, come riporta il Corriere, poi ridotta a 13 in sede di Appello. Il ricorso presentatoCorte di Cassazione è stato infine rigettato. La condanna inflittagli scadrà nel 2023 e nel frattempo l'uomo potrà uscire dalper ricostruirsi una vita. "Mi sento ...

