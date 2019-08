Sanremo 2020 | Amadeus conduttore e direttore artistico

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 2 agosto 2019) Alessandro Zoppo È ufficiale: saràildel 70esimo Festival, in programma dal 4 all’8 febbraioOra è ufficiale:sarà ildel Festival di. Come reso noto dall’AdnKronos, Amedeo Sebastiani è stato scelto per la 70esima edizione della kermesse, che è in programma dal 4 all’8 febbraio e andrà in onda come di consueto su Rai1. Persi tratta del coronamento di una lunga carriera, iniziata in radio alla fine degli anni ’80 e culminata con il successo in televisione grazie a programmi come L’eredità, Reazione a catena, Soliti ignoti, Stasera tutto è possibile e Ora o mai più. La decisione di affidareadè arrivata in seguito al tavolo tecnico dedicato al Festival, che ha visto presenti per la Rai l’ad Fabrizio Salini, ildi Rai1 Teresa de Santis, ...

