“Non accetto due uomini | solo con una donna” | polemica su proprietaria Airbnb di Foggia

Puglia - B&B rifiuta di affittare una stanza a una coppia gay - “Non accetto di affittare a due uomini” bufera sui social : La proprietaria dell’appartamento che doveva essere preso in affitto da una coppia Gay a San Severo in provincia di Foggia è stata categorica “non accetto di affittare i miei appartamenti a due uomini”. L’imbarazzante risposta è stata data a Matteo un giovane gay di Modena che aveva deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia con il suo compagno. La notizia è diventata subito virale e il segretario nazionale dell’Arcigay, ...

Rocco Fredella - decisione drastica dopo le tante offese : “Non lo accetto più” : Uomini e Donne, le critiche Rocco Fredella dopo la trasmissione Sono state sempre tante le critiche che Rocco Fredella ha ricevuto dopo aver partecipato a Uomini e Donne Over perché alcuni sospettavano che l’ex di Gemma Galgani, chiamiamolo così anche se non sono mai stati assieme, avesse lasciato la trasmissione solo perché già fidanzato fuori […] L'articolo Rocco Fredella, decisione drastica dopo le tante offese: “Non lo ...

Pil - Tinagli (Pd) vs Ceccardi (Lega) : “Quanto era nel 2017? Lo sa?”. “Non faccia la professorina. Non accetto lezioni da lei” : Bagarre a Coffee Break (La7) tra le europarlamentari Irene Tinagli (Siamo Europei-Pd) e Susanna Ceccardi (Lega). La sindaca leghista di Cascina loda la posizione politica del suo leader, Matteo Salvini, nei confronti della Ue e aggiunge: “Negli ultimi 10 anni, con gli ultimi governi, abbiamo fatto manovre perché ce lo chiedeva l’Europa e non i cittadini. Nell’ultimo anno fortunatamente è cambiata un po’ la prospettiva. Da ...

Uomini e Donne Over - Ursula Bennardo choc : “Non accetto i bisex” : Ursula Bennardo del Trono Over attacca i bisex: “Vedo della perversione…” Sembrava dOver essere una giornata tranquilla questa per i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, e invece le clamorose dichiarazioni fatte da Ursula Bennardo hanno già creato un incredibile putiferio. Cosa ha detto? Un ragazzo ha chiesto su instagram alla popolare ex dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi cosa ne pensasse ...