Meningite | bimbo di 7 anni in prognosi riservata al Meyer di Firenze

Savona - in ospedale con febbre alta : bimbo di 3 mesi ricoverato in rianimazione per Meningite : Il piccolo si era presentato con i familiari al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Savona con febbre alta e condizioni giudicate non stabili dai medici. "È immediatamente scattata la proceduta per sospetta sepsi meningoococcica"e sono stati allertati i colleghi della rianimazione dell' Istituto Gaslini di Genova per il trasferimento. Viste le condizioni, il piccolo è stato sedato e intubato prima del trasporto.