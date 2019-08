Una seconda persona è morta di ebola a Goma | una grande città del Congo

Fortnite : Una coppia di giocatori è riuscita ad arrivare seconda nella Coppa del Mondo utilizzando un controller : Questo fine settimana si è svolto il torneo Fortnite World Cup che ha visto la coppia Nyrhox ed Aquaa vincere il primo premio nella categoria duo, il cui montepremi è stato di 3 milioni di dollari.Tuttavia è la coppia arrivata seconda, composta da Rojo ed il quindicenne inglese Jaden "Wolfiez" Ashman a suscitare più curiosità. Wolfiez infatti ha partecipato al torneo utilizzando un controller.In generale, quando si tratta di giochi competitivi, ...

Il Silenzio dell’Acqua rinnovato per Una seconda stagione : Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini - Il Silenzio dell'Acqua Il Silenzio dell’Acqua continuerà. La fiction dai toni thriller, con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, è stata rinnovata per una seconda stagione, che andrà in onda su Canale 5 nel 2020. Ne dà notizia Il Piccolo. Le riprese dei nuovi episodi, ambientati nel fittizio Castel Marciano, cominceranno lunedì 16 settembre e si concentreranno nelle località di Muggia e ...

Quelli della LUna : la seconda puntata con tanti ospiti | 23 luglio : Quelli della Luna è pronto per la sua seconda puntata, in seguito al debutto avvenuto la settimana scorsa. Il programma di Giampiero Mughini andrà in onda nella prima serata del 23 luglio su Rete4 e si prepara ad aprire le porte a tanti ospiti eccezionali. Fra i protagonisti l’ex star del tennis italiano Roberto Palpacelli, mentre i ritratti accenderanno le luci su Marco Pantani, Michael Phelps e Cristiano Ronaldo. Secondo le anticipazioni ...

Ascolti TV | Sabato 20 luglio 2019. Quella Notte sulla LUna 18.2% - Ciao Darwin 14.7%. Stregati dalla LUna 10.4% nel pomeriggio e 12.2% in seconda serata : Piero Angela Su Rai1 Quella Notte sulla Luna ha conquistato 2.479.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 ha raccolto davanti al video 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share (i minuti finali 743.000 – 11.6%). Su Rai2 La Doppia Vita di mio Marito ha interessato 1.458.000 spettatori pari al 9.9% di share e Bull 725.000 (5.6%). Su Italia 1 Jurassik Park III ha intrattenuto 723.000 spettatori (5%). Su Rai3 Adidas ...

Atletica - Europei Under20 2019 : il medagliere. Una super Italia seconda dietro la Gran Bretagna : Si chiude una rassegna da record per l’Italia dell’Atletica under 20 che agli Europei di categoria centra la seconda posizione nel medagliere finale con ben 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi, per un totale di 11 medaglie che la pongono al secondo posto anche come numero di medaglie vinte. In testa la Gran Bretagna con 6 ori e complessivi 15 podi. IL MEDAGLIERE DEGLI Europei UNDER 20 DI Atletica # Paese O A B Tot. 1 Gran ...

Melissa Satta e Boateng ci riprovano : seconda lUna di miele per la coppia : Melissa Satta e Boateng sono tornati insieme: ultime news Ormai non è più una novità: Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono tornati insieme. I diretti interessati non lo hanno dichiarato apertamente ma sui social network, dove sono entrambi molto attivi, hanno fatto capire a tutti che il loro amore è ancora vivo e forte. Dopo […] L'articolo Melissa Satta e Boateng ci riprovano: seconda luna di miele per la coppia proviene da Gossip e ...

La seconda parte di Kingdom Hearts : VR Experience ha Una data di uscita : Se siete tra coloro che hanno apprezzato Kingdom Hearts: VR Experience, sarete felici di sapere che il secondo aggiornamento dell'esperienza per la realtà virtuale per PlayStation VR verrà pubblicato il 25 luglio.L'annuncio arriva direttamente da Square Enix, che conferma "Olympus Coliseum" come seconda parte.Oltre ad aggiungere mondi familiari, ovvero il mondo di Hercules, l'aggiornamento consente anche l'uso di un controller di movimento, in ...

Il trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 : James McAvoy nella serie già rinnovata per Una seconda stagione : Il primo, maestoso, trailer di His Dark Materials al Comic-Con 2019 non ha bisogno di molti commenti e nemmeno di una sontuosa cornice perché riesce a mettere insieme gli elementi della trilogia omonima di Philip Pullman. La serie promette bene e sembra ben lontana dalla lentezza e dalla noiosa trasposizione cinematografica de La Bussola d'Oro, regalando al pubblico adrenalina, colpi di scena e una regia di tutto rispetto visto che Tom Hooper, ...

L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha riprogrammato per il 22 luglio il lancio della sua seconda missione lUnare : L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha riprogrammato il lancio della sua seconda missione lunare per lunedì 22 luglio alle 2.43, ora locale. Lunedì 15 luglio l’agenzia lo aveva rinviato a causa di un problema tecnico emerso a circa un’ora di distanza

Altro Che Caffè - la serie Netflix sulla cannabis legale è la sorpresa dell’estate e avrà Una seconda stagione (recensione) : Si intitola Altro Che Caffè, è arrivata su Netflix lo scorso giugno ed è una delle sorprese di questa estate tra i titoli non mainstream del catalogo della piattaforma. Questa serie francese, dal titolo internazionale Family Business, ha conquistato rapidamente una sua nicchia di pubblico su Netflix, che ne ha commentato entusiasta le doti sui social network invocando a gran voce la produzione di una nuova stagione. Che perAltro è stata ...

Formula 1 – Silverstone - retroscena fortunato per la Mercedes : Hamilton si sarebbe dovuto fermare Una seconda volta! : Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Silverstone grazie ad un ‘cambio di strategia’: per il pilota britannico era prevista una seconda sosta Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Silverstone davanti al pubblico di casa. Un successo importante per il campione inglese che si porta a 39 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Valtteri Bottas che, anche oggi, è costretto a masticare amaro. Il finlandese non è stato particolarmente fortunato: dopo ...

Alex confiscata e multa da 65mila euro : Guardia di finanza contesta Una seconda violazione alla Ong : Per il veliero Alex, che giovedì scorso ha soccorso 54 naufraghi in mare, è scattata una sanzione da 65mila euro e la confisca dell'imbarcazione, a seguito di un provvedimento della Guardia di finanza che ha deciso di contestare una nuova violazione al Decreto sicurezza bis. A comunicarlo è la stessa Ong, Mediterranea Saving Humans.