Scalfarotto in carcere dagli accusati Zingaretti | iniziativa personale non del Pd

Scalfarotto ha spiegato perché è andato a visitare i due americani in carcere : Nicola Zingaretti ha precisato che ha agito a titolo personale. Carlo Calenda ha parlato di "vette di stupidità" mai raggiunte in precedenza. L'iniziativa dell'esponente del Pd Ivan Scalfarotto, che è andato a visitare in carcere i due ragazzi americani indagati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, non ha suscitato solo le critiche del ministro dell'Interno Matteo Salvini ma anche quelle dei colleghi del Pd, consapevoli ...

Sibilia : visita Scalfarotto in carcere atto rivoltante : Roma – “Nella vicenda del Carabiniere ucciso ci sono due parti. Quella di un servitore dello Stato ucciso e quella di un assassino. Questo deputato del Pd ha scelto di andare a trovare l’assassino in carcere…voi che ne pensate? Io lo trovo rivoltante. #Scalfarotto”. Lo scrive su twitter il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia. L'articolo Sibilia: visita Scalfarotto in carcere atto rivoltante proviene da ...

Scalfarotto in carcere dai due americani. Salvini lo critica - Zingaretti si dissocia : Il deputato del Pd Ivan Scalfarotto ha fatto visita ai due americani indagati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, al carcere di Regina Coeli. “Per verificare le condizioni dei due imputati”, ha commentato su Facebook Scalfarotto. Il legale di Gabriel: “Il ragazzo è molto provato, non sapeva del coltello di Elder” La visita ha suscitato l’indignazione di Matteo Salvini ...

La visita di Scalfarotto ai due americani in carcere non piace nemmeno al Pd : È polemica, anche nel Pd, sulla visita fatta in carcere ai due americani imputati dell'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega svolta da Ivan Scalfarotto, deputato dem. L'annuncio della visita è stato dato dallo stesso Scalfarotto sui suoi profili social ed ha subito provocato la reazione di Matteo Salvini. "Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato... Non ho parole!!! Pazzesco" aveva ...

Carabiniere ucciso - Scalfarotto (Pd) in carcere dagli americani : ‘No trattamenti inumani’ : I due ragazzi di nazionalità statunitense, Finnegan Elder Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, si trovano nel carcere romano di Reina Coeli. Il primo ha confessato di essere stato lui ad affondare per ben 11 volte la lama di 18 centimetri del suo coltello dal marine nel corpo del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Il secondo, almeno da quanto emerge nelle ultime ore, starebbe invece prendendo le distanze dall’amico, affermando di averlo ...