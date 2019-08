Migranti | nave Alan Kurdi verso Lampedusa Salvini | divieto d' ingresso

La nave Alan Kurdi con 40 Migranti a sud di Lampedusa : «Non torneremo in Libia» : C'è anche un un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco a bordo della Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye con 40 migranti soccorsi ieri su...

Nave Alan Kurdi a sud di Lampedusa con 40 Migranti soccorsi : Martedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed i colleghi Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, hanno firmato il provvedimento per il divieto di ingresso nelle acque italiane della Nave umanitaria

La nave Alan Kurdi con 40 Migranti a sud di Lampedusa : «Non torneremo in Libia» : C'è anche un un bimbo di tre anni con una ferita di 10 cm sulla spalla causata da un'arma da fuoco a bordo della Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye con 40 migranti soccorsi ieri su...

Nave Alan Kurdi : “Non riportiamo Migranti in Libia. A bordo anche due sopravvissuti di Tajoura” : "Obbediremo al diritto internazionale e non riporteremo nessuno in un Paese dove è in corso una guerra civile", scrive la Ong Sea Eye su Twitter, comunicando di aver ricevuto una mail dalla Guardia Costiera libica che indicava Tripoli come porto sicuro. Fra i naufraghi ci sono anche due sopravvissuti dell'attacco al centro di detenzione di Tajoura, in cui oltre 50 persone sono state uccise: un fatto che dimostra ancor di più come queste persone ...

La nave Alan Kurdi non riporterà in Libia i 40 Migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo : La nave Alan Kurdi, gestita dalla ONG tedesca Sea Eye, ha detto che non riporterà in Libia le 40 persone soccorse ieri su un gommone nel mar Mediterraneo, come invece richiesto dalla Guardia costiera libica, perché non la considera un

Nave Gregoretti - il procuratore Scavone : 'Scabbia e tbc tra i Migranti' : Da alcuni giorni sta facendo discutere la vicenda relativa alla Nave della Guardia costiera italiana 'Gregoretti'. Stando ad un articolo del Giornale, il procuratore di Siracusa Fabio Scavone ha riferito che alcuni migranti ospiti dell'imbarcazione hanno delle patologie. Entrando nei dettagli, l'ispezione dei Nas e dei medici ha appurato che vi sono 25 casi di scabbia, alcuni di cellulite infettiva e uno di tubercolosi. L'annuncio del segretario ...

La nave Alan Kurdi ha soccorso 40 Migranti al largo della Libia : La nave Alan Kurdi, gestita dalla ong tedesca Sea Eye, ha detto di aver soccorso 40 persone che questa mattina si trovavano su un gommone nel mar Mediterraneo, al largo della Libia. Sea Eye ha scritto in un tweet che

Migranti : iniziate operazioni sbarco da nave Gregoretti : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Sono iniziate pochi minuti fa le operazioni di sbarco dei 115 Migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta (Siracusa). Stamattina è stato fatto scendere uno dei Migranti a bordo per problemi sanitari. Così sono rimasti a bordo in 115. Ci vorranno alcune ore per fare scendere tutte le persone, dopo le operazioni di identificazione. Sul posto anche una ambulanza. ...

Matteo Salvini darà l’autorizzazione allo sbarco dei Migranti a bordo della nave Gregoretti : Lo ha detto in video pubblicato questa mattina su Facebook, spiegando che i migranti andranno in cinque paesi e in alcune «strutture dei vescovi italiani»

Migranti : iniziate operazioni sbarco da nave Gregoretti : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Sono iniziate pochi minuti fa le operazioni di sbarco dei 115 Migranti dalla nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta (Siracusa). Stamattina è stato fatto scendere uno dei Migranti a bordo per problemi sanitari. Così sono rimasti a bordo in 115. Ci vorranno alcune ore per fare scendere tutte le persone, dopo le operazioni di identificazione. Sul posto anche una ambulanza. ...

Nave Gregoretti - parte sbarco Migranti : 14.10 E' arrivato il via libera dal Viminale per lo sbarco dei migranti che sono dal 25 luglio scorso sul pattugliatore Gregoretti, ormeggiato al pontile Nato della Marina militare nella rada di Augusta, nel Siracusano. Già avviate le operazioni di sbarco dei migranti, che saranno trasferiti all'hotspot di Pozzallo. Già in ospedale una persona, malata di tubercolosi.

Migranti : nave Gregoretti - forse oggi sbarco persone affette da scabbia : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Potrebbe avvenire già entro oggi lo sbarco delle persone ammalate, tra cui 25 affette da scabbia, a bordo della nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta. E' quanto trapela dalla Procura siracusana che coordina l'inchiesta.

Migranti : nave Gregoretti - forse oggi sbarco persone affette da scabbia : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Potrebbe avvenire già entro oggi lo sbarco delle persone ammalate, tra cui 25 affette da scabbia, a bordo della nave Gregoretti della Guardia costiera ormeggiata al porto di Augusta. E’ quanto trapela dalla Procura siracusana che coordina l’inchiesta. L'articolo Migranti: nave Gregoretti, forse oggi sbarco persone affette da scabbia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà l’autorizzazione allo sbarco dei Migranti a bordo della nave Gregoretti : In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto che nelle prossime ore darà «l’autorizzazione allo sbarco» in Italia dei migranti a bordo della nave Gregoretti, e che i 116 migranti attualmente a bordo