Festa per Giuseppe | il recordman delle donazioni di sangue | Ora però devo

A vostro rischio e pericolo. Esercito cinese minaccia i maniFestanti di Hong Kong : Il capo dell’Esercito cinese di stanza a Hong Kong, Chen Daoxiang, ha parlato per la prima volta delle proteste che, da settimane, scuotono l’ex colonia britannica, avvertendo che “hanno minacciato seriamente la vita e la sicurezza” della popolazione e che ogni tipo di violenza è “assolutamente inammissibile”. Il comandante dell’Esercito di liberazione popolare (Pla) a Hong Kong, riporta il ...

La Lega scrive in russo le t-shirt per la Festa di Pontida - ma la traduzione è sbagliata : Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio (anche quando si tratta di traduzioni). Come riporta il Corriere della Sera, in vista dell’annuale raduno a Pontida dei militanti e simpatizzanti della Lega, gli organizzatori dell’evento avevano pensato di personalizzare le loro t-shirt verdi con una scritta in russo. L’intento era scrivere “Festa di Pontida” ma qualcosa è andato storto.Dopo aver stampato le ...

Jova Beach Party : successo per il concerto Festa di Viareggio : È stata una giornata memorabile quella del 30 luglio presso la spiaggia del Muraglione a Viareggio (Lucca) dove Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha inaugurato la prima data toscana dell’attesissimo evento di cui tutti parlano da diversi mesi: il Jova Beach Party. Il noto cantante Lorenzo Jovanotti, infatti, quest’anno ha voluto portare da Nord a Sud, in diverse spiagge italiane, la propria musica, ripercorrendo la sua brillante carriera ...

A settembre una grande Festa finale per il Jova Beach Party - i primi dettagli sull’evento conclusivo : Si terrà il 21 settembre l'ultima tappa del Jova Beach Party, una grande festa finale in programma nell'ultimo giorno d'estate. Lo annuncia la pagina Instagram ufficiale dedicata all'evento estivo di Jovanotti che comunica che i dettagli verranno divulgati entro il 5 agosto. Sconosciuta la città che accoglierà l'ultimo concerto del Jova Beach Party, anche questa da comunicare entro il 5 agosto. Nel post viene altresì chiarito che i biglietti ...

Milan Games Week : Radio 105 sarà la radio ufficiale della maniFestazione per il quarto anno consecutivo : Dopo il successo delle tre passate edizioni, radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti radio ufficiale della manifestazione, la cui nona edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019.L'emittente sarà anche nuovamente Title sponsor del radio 105 MGW ESPORTSHOW, il padiglione interamente dedicato al mondo esports, che ha visto il suo debutto nella scorsa edizione del consumer show ...

44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle maniFestazioni di protesta di Hong Kong : A Hong Kong 44 persone sono state incriminate per aver partecipato alle proteste degli ultimi giorni, organizzate per chiedere riforme democratiche e contro le violenze della polizia. Reuters spiega che le 44 persone sono state arrestate domenica dopo la manifestazione

A Siracusa ‘Festa del Mare’ per ricordare il recordman Enzo Maiorca : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Una Festa del Mare per ricordare il 30 luglio del 1988, quando Enzo Maiorca, il ‘Re degli abissi”, il recordman Siracusano di immersioni in apnea, riuscì a toccare la profondità di -101 metri in assetto variabile, conquistando il record mondiale. Domani la sua città lo ricorderà con una serie di iniziative, organizzate dal Comune di Siracusa e dall’Area Marina Protetta del Plemmirio. ...

Tour de France 2019 - risultato ventunesima tappa : volata vincente di Caleb Ewan sui Campi Elisi - terzo Bonifazio. Festa per Bernal : ventunesima ed ultima tappa al Tour de France 2019: passerella conclusiva per la Grande Boucle, di 128 chilometri da Rambouillet a Parigi. Come di consueto è andata in scena la spettacolare volata sui Campi Elisi: al termine di uno sprint molto confuso è venuto fuori il solito Caleb Ewan, che si conferma l’uomo più veloce del mondo al momento, timbrando per la terza volta il cartellino. Successo e Maglia Gialla finale per Egan ...

Taranto in Festa per Benedetta Pilato campionessa mondiale di nuoto a 14 anni : Benedetta Pilato ha battuto il record italiano con un tempo di 29’98. Questo ieri. Ma oggi ha fatto di più.

Ci sono nuove maniFestazioni a Hong Kong per protestare contro la polizia e chiedere riforme democratiche : A Hong Kong per l’ottavo fine settimana consecutivo si stanno tenendo manifestazioni anti-governative per chiedere riforme democratiche. Negli ultimi due giorni le proteste hanno preso di mira anche la polizia, che sabato ha risposto a una manifestazione non autorizzata nel

Finale folle alla 8 Ore di Suzuka! Jonathan Rea cade ad 1 minuto dalla fine e perde il Mondiale : è Festa Yamaha in Giappone [VIDEO] : Finale clamoroso alla 8 Ore di Suzuka: Jonathan Rea domina ma cade su una macchia d’olio nel Finale. Yamaha festeggia la vittoria del Mondiale Finale a dir poco incredibile quello della 8 Ore di Suzuka. Grande protagonista, come sempre, Jonathan Rea, questa volta però in negativo. Il pilota britannico ha dominato la gara Giapponese fino agli ultimi istanti, prima di cadere rovinosamente e vedere sfumare davanti ai suoi occhi il sogno ...

A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una maniFestazione per chiedere elezioni libere : A Mosca più di 300 persone sono state arrestate durante una manifestazione per chiedere elezioni libere, sostiene una ong indipendente che si occupa di monitorare le attività dell’opposizione in Russia. Gli arresti sono avvenuti a circa una settimana di distanza