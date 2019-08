Ferrero e Del Vecchio due paperoni riservati Berlusconi e Rosso sono i ricchi da copertina

Notizie del giorno – Ferrero allo scoperto su cessione Sampdoria - il nuovo Milan - ancora frecciate a Wanda Nara : Ferrero SU cessione Sampdoria – “cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport ...

Cessione Sampdoria - Ferrero : “Mi sembra la storia della sora Camilla - tutti la vogliono nessuno se la piglia” : “Cessione Sampdoria? Mi sembra la storia della sora Camilla, tutti la vogliono nessuno se la piglia“. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affida ad una battuta, come spesso accade, il suo pensiero. A specifica domanda in merito alla trattativa con eventuali investitori, il patron blucerchiato fa un passo indietro: “Non ho nessuna intenzione di vendere – si legge su Gazzetta dello Sport – ma se ...

Palermo - Giorgio Ferrero : “Il nostro piano entusiasmerà i tifosi”. Nella cordata anche un campione del mondo : “Ringrazio il sindaco e la municipalità di Palermo per la trasparenza e professionalità con la quale stanno affrontando la questione”. Lo ha detto Giorgio Ferrero, rappresentante della Holding Max che figura tra i 6 candidati ad aggiudicarsi il bando del Palermo Calcio. “La Holding che rappresento, ed i nostri soci, l’ex stella della nazionale femminile di calcio, la palermitana Pamela Conti, il campione del Palermo ...

Bloomberg : Jeff Bezos di Amazon è ancora l'uomo più ricco del mondo - Bill Gates perde posizioni e i Ferrero primi in Italia : Jeff Bezos è ancora l'uomo più ricco del mondo, nonostante il costoso divorzio. Secondo Bloomberg il papà di Amazon si riconferma ai vertici della classifica...

Nuovo colpo all'estero della Ferrero : compra gli storici biscotti danesi al burro : Super operazione da 300 milioni di dollari. CTH, una holding belga, collegata al Gruppo Ferrero, ha annunciato la firma di...

Palermo - Ferrero : «Se vinco il bando non deluderò i tifosi» : Palermo Ferrero – «Sono a Palermo per creare la squadra di calcio femminile e cercheremo di farlo con Pamela Conti che sarà la vice presidente esecutiva». Con queste parole, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha spiegato i motivi del suo arrivo a Palermo. Il patron blucerchiato, tuttavia, ha parlato anche del bando per l’assegnazione […] L'articolo Palermo, Ferrero: «Se vinco il bando non deluderò i tifosi» è stato ...

Palermo - Ferrero atterra in città e si sente già rosanero : “abbiamo i colori più belli del mondo” : Sono ore caldissime per il futuro del Palermo calcio, il presidente Massimo Ferrero è arrivato in città, nel dettaglio è atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo su un volo Alitalia alle 13,15. Come spiega una nota diramata dalla GPS Comunicazione, il presidente della Sampdoria si è intrattenuto con alcuni passeggeri in volo parlando del Palermo e dichiarando che sta arrivando in città “per i rosanero”. ...

Totti alla Sampdoria - Ferrero ci spera : l’ex capitano della Roma ci pensa : Come anticipato subito dopo la conferenza d’addio alla Roma da CalcioWeb, Francesco Totti è sempre più vicino alla Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero è innamorato alla follia di Totti e gli ha fatto un’importante offerta per diventare direttore tecnico dei blucerchiati. L’altra offerta, secondo Sky, è stata presentata dalla Fiorentina, ma la Sampdoria è in netto vantaggio, anche per il rapporto di Totti con la ...

Massimo Ferrero - chiesto il processo : “Tolto un milione da casse della Sampdoria per pagare debiti Livingston” : La Procura di Roma ha chiesto il processo per il patron della Sampdoria Massimo Ferrero, la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e i due manager Marco Valerio Guercini e Andrea Diamanti: sono accusati a vario titolo di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’udienza preliminare è stata fissata per il 20 settembre prossimo, davanti al giudice della X sezione. ...