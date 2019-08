Dem attaccano Biden su immigrazione

Per l'ex vicepresidente Joenchi passa illegalmente la frontiera degli Usa "dovrebbe essere rimandato indietro", anche se "non con i metodi di Trump". Gli altri candidati democratici alla Casa Bianca vanno all'attacco:la senatrice Harris critica la "politica di questa amministrazione che tratta i migranti come criminali.Nessun presidente applica la legge nel modo in cui lo fa Trump,con violazione dei diritti civili".Il senatore Booker rimprovera adi "fare il gioco dei repubblicani"(Di giovedì 1 agosto 2019)