Ciclismo | Andrea Bagioli | gli ultimi mesi in Colpack e le prospettive per il 2020 con la

Ciclismo : Andrea Bagioli approda alla Deceuninck – QuickStep. Primo contratto da professionista per il corridore italiano : Che Andrea Bagioli, corridore talentuoso italiano del Team Colpack, fosse in procinto di firmare un contratto da professionista non è certo una sorpresa. Il corridore del Bel Paese, messosi in evidenza in numerose cose del panorama giovanile come la Ronde de l’Isard e vincitore con un vero e proprio assolo del rinomato Trofeo Città di S.Vendemmiano – 59° GP Industria, correrà con la Deceuninck – QuickStep, compiendo un passo decisivo ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta 2019 : in gara il futuro delle corse a tappe. Augusto Rubio il favorito - l’Italia sogna con Andrea Bagioli e Samuele Battistella : La vittoria al Giro della Valle d’Aosta è una di quelle situazioni che ti segna, che ti mette i fari addosso per un futuro da corse a tappe e che a tutti gli effetti ti etichetta come un predestinato. Non sarà da meno il 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta, che prende il via domani da Aosta e che fino a domenica impegnerà i campioni del futuro, con sei giorni di gare impegnative pronte ad incoronare il re delle ...