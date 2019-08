A Marina di Modica la Summer edition di Birrocco

Controlli Polizia Modica : droga in casa a Marina di Marza : Controlli del territorio della Polizia di Stato di Modica : droga in casa a Marina di Marza , arrestato u pluripregiudicato di 42 anni

Defibrillatore in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica : Anche Marina di Modica avrà il suo Defibrillatore . Stamattina, 27 luglio, alle ore 10:00 verrà consegnato in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica

Disservizi idrici domani a Marina di Modica : Disservizi idrici domani , mercoledì 24 luglio, a Marina di Modica . Ma solo per un giorno, per lavori urgenti nella condotta idrica

Truffa dello specchietto a Marina di Modica - denunciato giovane di Noto : I Carabinieri della Stazione di Marina di Modica hanno deferito in stato di libertà per tentata Truffa un uomo di Noto , già gravato da precedenti

Dati in crescita per Marina di Modica e Maganuco : I primi giorni d’estate certificano la conferma di Marina di Modica come polo principale d’attrazione sulla costa iblea, in crescita Maganuco