“Un’altra così ed è infarto” Emily Ratajkowski | un altro dono per i fan | lato b da urlo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Poche cose sono certe nella vita. Tra queste c’è il fatto chesia una delle donne più belle al mondo. Se il nome non vi dice niente vi possiamo rinfrescare le idee con “Emrata” oppure vi basterà guardare le foto qui in basso. Attenzione però, sono assolutamente da infarto e, complice anche queste alte temperature, perdere i sensi davanti a questa visione non è poiraro. Non ci credete? Mettetevi alla prova.La supermodella mostra infatti una forma fisica clamorosa. Unb stellare, dietro cui anche il suo cane sembra stare incantato, ma anche un décolleté strepitoso. Bellissima, sensuale, bollente, Emrata è veramente uno schianto e ogni suo post manda in filt tutti i suoi fan. Che sono milioni e milioni su Instagram e non si perper nessuna ragione al mondo un suo scatto. Ma qual è il suo segreto?Difficile dirlo.è nata a Londra ...

Linkiesta : «Non siamo albergatori, l’accoglienza è un’altra cosa». Così, da Nord a Sud, cooperative sociali e grosse realtà co… - tripxswitch : addio al nubilato organizzato da gente che non conosco, chiedo se in caso sia possibile ad un'altra persona di aggi… - ugosugoh : @Gabriele_Mill @matteosalvinimi L’accoglienza dei richiedenti asilo è un dovere dello Stato sancito dall’articolo 1… -