Spara alla figlia con un fucile e tenta di impiccarsi

New York - Sparatoria a Brooklyn : un morto e 11 feriti. De Blasio : “Toglieremo le armi dalla strada” : Ci sono almeno un morto e 11 feriti tra le vittime di una sparatoria avvenuta intorno alle 22.30 del 27 luglio ora locale durante un evento pubblico al parco Brownsville Playground, a est di Brooklyn, quartiere di New York. La vittima è un giovane di 38 anni, morto dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili. A riferire la notizia è l’emittente statunitense Cbs, mentre in un video pubblicato sui social network da un testimone, si ...

Uccisa a Savona - cosa dice l’autopsia su Deborah Ballesio : Sparati sei colpi - uno alla testa : Deborah Ballesio, Uccisa sabato sera a Savona, è stata raggiunta da 6 colpi esplosi dalla pistola Smith & Wessson 357 Magnum del suo ex marito Domenico “Mimmo” Massari. Uno l'ha colpita alla testa. Sono le conclusioni del medico legale che oggi ha eseguito l'autopsia sul corpo della donna. L’omicida aveva detto di averla colpita 5 volte.Continua a leggere

Savona - orrore al karaoke : Spara alla ex moglie e la uccide. Ora è caccia all'uomo : Sono state estese in tutta Italia le ricerche di Domenico Massari, il 54enne che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola la ex moglie Deborah Ballesio, 40anni, a Savona all'interno dei Bagni Acquario di via Nizza. È previsto nelle prossime ore anche un vertice in procura per fare il punto sulle indag

Sabato di terrore nel Napoletano : doppia Sparatoria - nel mirino il fratello del boss ucciso davanti alla scuola : CASALNUOVO - Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da ignoti tra Casalnuovo e Volla. La prima sparatoria è stata messa a segno poco dopo le 18.30 in via Filichito, area di confine...

14 Giorni d’Estate in Fortnite : Spara i fuochi d’artificio lungo la riva del fiume - la guida alla Sfida : Spara i fuochi d'artificio lungo la riva del fiume in Fortnite. Una frase che può sembrare criptica per la maggior parte dei giocatori, ma che per gli appassionati di Fortnite rappresenta una delle più comuni. Almeno dalla giornata di ieri, 4 luglio, quando gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto una nuova Sfida nel già ampio panorama di challenge disponibili nella Battle Royale più giocata dell'intero panorama del gaming. Si tratta di ...

Il fucile Nerf che Spara 30 colpi alla volta : Fonte: gamespot.com Rilasciato per la prima volta nel 2016 e con oltre 40 milioni di account attivi, Overwatch resta lo sparatutto multipiattaforma e multigiocatore – sviluppato da Blizzard Entertainment e pubblicato da Activision Blizzard – tra i più apprezzati di tutti i tempi, e, per gli amanti del titolo, Hasbro ha preparato un nuovo accessorio in edizione limitata che non potrà mancare nell’equipaggio dei fan ...

Non sopportava il rifiuto della madre e Spara in testa alla piccola di lei : È successo in California. La bambina sta lottando tra la vita e la morte, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Ignorato la prima volta, rifiutato una seconda, prende la pistola e spara in testa alla figlia di 10 mesi di lei. L’atroce vicenda è avvenuta in California dove Marcos Antonio Echartea, 23 anni, è stato rinchiuso in carcere per tentato omicidio in attesa del destino della bambina. La piccola Fayth Percy sta infatti ...

Lei rifiuta le sue avance e lui si vendica Sparando un colpo alla testa alla figlia di 10 mesi : Non ha accettato che quella ragazza che a lui piaceva tanto avesse rifiutato le sue avance ad una festa. Così, per vendicarsi, ha esploso un colpo di pistola alla testa della figlia di lei, di soli 10 mesi, che ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Fresno, in California, dove la piccola Fayth Percy è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale della città dopo che Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha riversato tutta la sua rabbia su ...

Morgan dalla D'Urso Spara a zero su tutti : «Asia Argento mi ha iniziato alla tossicodipendenza». Poi lo scontro con Signoretti : «i soldi te li sei sniffati» : Più che dello sfratto imminente Morgan sembra solo voler infangare la sua ex compagna Asia Argento. Come già aveva fatto la settimana scorsa, anche nell'ultima puntata di Live non...

Caserta - militare si barrica in un bar e Spara : conflitto a fuoco con polizia. Colpito alla testa - è grave : Terrore in centro, a Caserta, dove un militare ha prima minacciato i passanti con una pistola e poi si è barricato in un bar dicendo di voler fare una strage. Momenti di alta tensione in...

Sparatoria a Toronto - due feriti gravi : terrore alla festa per il trionfo Nba : Si macchia purtroppo di sangue la festa dei Toronto Raptors nelle strade di Toronto: una Sparatoria in piazza Nathan Phillips, durante le celebrazioni, ha causato due feriti e due arresti da parte...

La polizia svedese ha Sparato ad un italiano accusato di un falso allarme bomba a Malmo : L'uomo è stato arrestato in circostanze non ancora chiare: nella città scandinava la tensione è massima dopo due esplosioni...

Durante il Pride di Washington c’è stata una fuga disordinata per la paura che qualcuno avesse Sparato : era un falso allarme : Sabato Durante il Pride di Washington, negli Stati Uniti, si era sparsa la notizia che qualcuno avesse sparato e per questo molti partecipanti si erano spaventati, ma si trattava di un falso allarme, ha confermato il capo della polizia Peter Newsham.

Il Segreto - spoiler Spagna : Carmelo Spara alla Montenegro - Mauricio si sacrifica : Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i telespettatori italiani. Nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno in Spagna, Carmelo deciderà di vendicarsi della morte di sua moglie Adela. Il sindaco, infatti, sparerà un colpo d'arma da fuoco contro la Montenegro, ma Mauricio deciderà di intervenire. Il Segreto: la vendetta di Carmelo Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda in Spagna in questo ultimo ...