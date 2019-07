Si è spento Raffaele Pisu | l' attore aveva 94 anni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) A 94si è, l'che ha fatto sognare i bambini degliSessanta con il pupazzo Provolino e che ha raccontato l'Italia del secondo dopoguerra. Si èl', simbolo di un'epoca gloriosa per lo spettacolo italiano.per il cinema e per il teatro, ha avuto importanti esperienze anche in televisione. Si ènella casa di cura di Castel San Pietro Terme dove era ricoverato da qualche tempo per le sue precarie condizioni di salute.94e ha scritto importanti pagine della storia italiana. Prima di diventare, infatti,ha lavorato in radio. Nell'immediato secondo dopoguerra, dopo aver combattuto come partigiano e aver trascorso un periodo in un campo di internamento tedesco,ha lavorato in radio. La sua voce ha scandito glidifficili della ricostruzione, ha raccontato l'Italia ...

