Need for Speed e Plants Vs Zombies | nuovi capitoli in arrivo quest' anno

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Electronic Arts ha confermato durante la sua conference call l'di duedivsFor, che verrpubblicati entro.Il publisher non ha annunciato nessuna data di uscita precisa, ma i due giochi potrebbero venire pubblicati verso la fine dell', in concomitanza con l'sugli scaffali di Star Wars Jedi: Fallen Order.Al contrario, NBA Live 2020 non verrà pubblicato più nel solito periodo, ovvero a settembre, ma verrà posticipato all'ultimo trimestre che va da ottobre a dicembre. Attualmente il publisher non ha ancora presentato ufficialmente il progetto, tuttavia ha assicurato che ci sargrandissime novità.Leggi altro...

Eurogamer_it : Electronic Arts ha dichiarato che quest'anno usciranno due nuovi capitoli di #NeedForSpeed e #PlantsVsZombies.