In vacanza con gli animali | ecco il decalogo per affrontare la partenza | gli errori più

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Per molti italiani è tempo di organizzare le vacanze che, in numero sempre crescente, vedono protagonisti anche i pet: quest’estate, parte incon il proprio animale, quasi un italiano su cinque (19%) grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola secondo l’analisi Coldiretti/Ixe’, dalla quale si evidenzia che appena una minoranza del 13% rinuncia perché non è possibile accogliere nella struttura di permanenza cani e gatti. Se lainizia dal viaggio, quali sono glida evitare e i consigli utili per far stare bene il proprio pet inper i lidi o i monti? Pochi sanno, ad esempio, che per garantire unasicura è opportuno verificare anche i documenti del proprio amico a quattro zampe, così come è bene tenere sempre il pet al guinzaglio e con la museruola se si frequentano luoghi pubblici, ...

