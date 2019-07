Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Non c’è l’ufficialità, ma ci sono le immagini di Pépé a casa Arsenal che lasciano sicuramente tanta amarezza in questo momento. Ilci ha provato, ci ha creduto, ma è rimastoto. Appena una settimana fa, ricorda Maurizio Nicita sulladello Sport, sembrava fatta quando i procuratori del calciatore sono atterrati a Dimaro per un summit con la dirigenza napoletana. Poi gli incastri non ci sono stati e l’inserimento dell’Arsenal è stato fatale. Ma, commenta Nicita, al di là di un comportamento non proprio trasparente degli agenti, Aurelio De Laurentiis e i suoi più stretti collaboratori devono compiere una veloce verifica per registrare meglio le proprie strategie. Perché alzando il livello dei giocatori inseguiti e delle relative trattative, bisogna smussareangolo sul proprio modo di agire, pure nei tempi, considerando la ...

Giusepp40404527 : RT @napolista: Gazzetta: La beffa di #Pèpé colpa anche di qualche ingenuità del #Napoli Perché alzando il livello dei giocatori inseguiti e… - napolista : Gazzetta: La beffa di #Pèpé colpa anche di qualche ingenuità del #Napoli Perché alzando il livello dei giocatori in… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Milan-#Benfica 0-1: gol dell'ex #Taarabt, palo di #Calhanoglu e traversa di #Biglia #ICC -