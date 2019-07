Elodie | J-Ax | Thegiornalisti | il tormentone è sovranista

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Paolo Giordano Sempre meno stranieri in classifica. Il pop in italiano conferma che il pubblico premia le nostre canzoni Prima gli italiani. Per carità, qui non si parla di politica ma di musica, quella leggera. Basta dare un'occhiata alle classifiche per accorgersi che la gara alè praticamente solo italiana, vista l'assenza quasi totale di concorrenti stranieri. Dunque, per quanto riguarda le radio, che restano sempre il vero motore di diffusione popolare del pop, nella top ten ci sono nove italiani su dieci (gli unici stranieri sono Shawn Mendez e Camila Cabello con Senorita).In testa ritorna Ostia lido di J-Ax, che è presente anche in Senza pensieri di Fabio Rovazzi al fianco di Loredana Bertè al nono posto. E poi, in ordine di apparizione nella top ten di Earone, ci sono Jambo di Takagi&Ketra con Giusy Ferreri, Nuova era di Jovanotti, Mambo salentino di ...

