Come si guarda il calcio in TV e in streaming quest’anno

Le scimmie - Come noi - diventano più amiche tra loro quando guardano Temptation Island insieme : I bonobo e gli scimpanzé che guardano un video insieme stringono legami di amicizia più forte, proprio come accade tra noi esseri umani. Vediamo insieme come i ricercatori siano giunti a questa scoperta e cosa ci dicono i risultati di questo studio sui rapporti sociali tra noi umani, sempre più individualisti.Continua a leggere

Le scimmie - Come noi - diventano più amiche tra loro quando guardano Netflix insieme : I bonobo e gli scimpanzé che guardano un video insieme stringono legami di amicizia più forte, proprio come accade tra noi esseri umani. Vediamo insieme come i ricercatori siano giunti a questa scoperta e cosa ci dicono i risultati di questo studio sui rapporti sociali tra noi umani, sempre più individualisti.Continua a leggere

Tour de France 2019 : Fabio Aru - un 14° posto Come punto di partenza. Il Cavaliere dei Quattro Mori guarda alla Vuelta con ottimismo : Quattordicesimo posto a 27’07” dalla maglia gialla Egan Bernal. Questo sarà il piazzamento con cui Fabio Aru concluderà il suo Tour de France 2019, il Cavaliere dei Quattro Mori è riuscito ad agguantare una prestigiosa top 15 a meno di trenta minuti dal trionfatore colombiano. In termini assoluti non è un risultato superlativo ma è un’ottima base di partenza per un ciclista che è reduce dall’operazione all’arteria ...

Guardate Come saranno i prossimi smartphone di Xiaomi - soprattutto dietro : Xiaomi brevetta alcune nuove soluzioni legate al comparto fotografico, con schermo a scorrimento, tripla o quadrupla fotocamera posteriore e doppia fotocamera frontale. L'articolo Guardate come saranno i prossimi smartphone di Xiaomi, soprattutto dietro proviene da TuttoAndroid.

Guardate Come scatta lo smartphone Redmi con fotocamera da 64 megapixel : Redmi ha pubblicato qualche ora fa il primo sample ufficiale del suo prossimo smartphone dotato di una fotocamera principale da ben 64 megapixel. L'articolo Guardate come scatta lo smartphone Redmi con fotocamera da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Guarda Come si divertono Irina Shayk e Lea de Seine : Irina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaIrina Shayk al parco con LeaL’ultimo mese, quello in cui la fine ...

Come guardare la televisione e imparare qualcosa : Come guardare la televisione e imparare qualcosa Come milioni di italiani, oramai guardo poco la TV perché film e trasmissioni sono intermezzi tra uno spot e l’altro, e la qualità è modesta. Grazie a Dio viviamo nel 2019 e ci sono mille modi per avere intrattenimento a prezzo irrisorio e di qualità altissima; YouTube, per dirne una, ma anche Netflix o buona parte dei film prodotti negli USA fino al 1965. Quello che mi piace è che si trovano ...

Android 10 Q è quasi pronto : guardate Come gira bene la Beta 5 e quante novità : Abbiamo installato la Beta 5 di Android 10 Q sul nostro Pixel 3 XL in cerca di novità, ecco tutto nel nostro video L'articolo Android 10 Q è quasi pronto: guardate come gira bene la Beta 5 e quante novità proviene da TuttoAndroid.

Isle of MTV Malta 2019 - Martin Garrix : «Guarda Come mi diverto» : Ava MaxIsle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Bebe RexhaIsle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show Isle of MTV Malta 2019, le foto dello show ...

Ecco Come guardare Netflix al lavoro fingendo di essere in videoconferenza : Netflix Hangouts è la nuova estensione di Chrome per vedere Netflix mascherato da call conference (fonte: Chrome Web Store) Il parco estensioni di Google Chrome riserva sempre delle nuove sorprese. È il caso di Netflix Hangouts la nuova estensione di Chrome che permette di guardare Netflix sul posto di lavoro mascherando gli episodi da video conferenza fatta con Hangout. Se quindi non riuscite ad aspettare di tornare a casa per gustarvi la ...

Guardate Come funziona Chat RCS - la messaggistica di Google rivale di iMessage : Chat RCS è la soluzione studiata da Google per dare nuova vita ai classici messaggi di testo e renderli più moderni, Scopriamo insieme come funziona L'articolo Guardate come funziona Chat RCS, la messaggistica di Google rivale di iMessage proviene da TuttoAndroid.

Il leghista ritocca la foto del Pd sulla Sea Watch : "Guardate Come soffrono". Poi si pente : "Scherzavo" : Una tavola imbandita su un gommone, con numerose e abbondanti portate a base di pesce. Seduti ai lati i parlamentari del Pd, diretti sulla Sea Watch. Lo scatto che ritrae la scena - manipolata in postproduzione - si è diffuso sui social, pubblicato dal deputato leghista Alex Bazzaro. Un fake che ha generato commenti indignati e insulti rivolti ai dem, accompagnati da una didascalia che non lasciava intendere si trattasse di un ...

Guarda Come il global warming stravolgerà il pianeta : Quali saranno gli effetti del cambiamento climatico sulle grosse distese di ghiaccio presenti in corrispondenza dei poli del pianeta? A indagare sono i satelliti del progetto IceBridge dell’Agenzia spaziale americana, che misurano col loro occhio clinico ogni mutamento di spessore, e grazie ai quali possiamo elaborare delle previsioni accurate. La più precisa, focalizzata sulla Groenlandia, è quella che trovate in questo video: un modello ...

Come creare una lista di film da guardare sull’app Apple TV : Con iOS 12.2 Apple ha finalmente rilasciato anche in Italia l’applicazione Apple TV, ovvero un servizio capace di contenere tutti i film e le serie TV acquistati e noleggiati su iTunes e, ovviamente, quelli derivanti leggi di più...