15 app e gadget che non possono mancare in vacanza

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Packpoint: il bagaglio lo crei con una appSamsonite Prodigy: sempre connessi, anche in viaggioAway The Aluminum Edition: la valigia perfettaOwsoo: il lucchetto con riconoscimento improntePlayTripCanon PowerShot G7 X Mark IIIPower Bank di AllPowersStasher: la app per lasciare il bagaglioAuricolari Sennheiser Momentum True Wireless : le cuffie intelligentiCuffie Bose per la riduzione del rumoreKindle Oasis: per leggere comodamente in acquaDJI Osmo Mobile 2 My Skin Track UV: attenzione alla pelleNanopresso: il caffè come al barCitymapper: app perfetta per i trasportiVacanze. Sole, caldo e relax, ma non tutti amano i giorni che precedono il viaggio. Quelli che servono per organizzare al meglio la valigia, prenotare le escursioni, scegliere i libri da portare ine la playlist giusta per l’estate. Oramai la tecnologia fa parte della nostra vita, rende tutto più semplice. Dalla ...

