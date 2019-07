Regione Piemonte rimuoverà lo striscione su Bibbiano

Grattacielo della Regione Piemonte - 10 indagati per abuso d’ufficio e peculato : spariti 15 milioni : Due funzionari e due ex funzionari della Regione Piemonte e sei amministratori di società risultano indagati per abuso d'ufficio, inadempienza contrattuale, falso ideologico e peculato sull'inchiesta legata agli illeciti nella costruzione del Grattacielo della Regione Piemonte: "spariti 15 milioni di fondi e usate piastrelle non a norma di legge e già lesionate".Continua a leggere

Una Ragazza per il Cinema : a Torino finale Regione Piemonte : Continuano con successo le selezioni e le finali regionali, del concorso nazionale, unico nel suo genere, “Una Ragazza per il

Caldo africano : dalla Regione Piemonte un piano per la prevenzione dei danni alla salute : Anche per il 2019 la Regione Piemonte ha messo a punto un programma di prevenzione dei danni alla salute dovuti alle ondate di calore estivo: la campagna informativa ha lo scopo di far conoscere le principali misure di prevenzione per limitare gli effetti negativi sulla salute, mentre nella città di Torino e nelle città capoluogo di Provincia viene effettuato un monitoraggio rivolto in particolare alla popolazione ...