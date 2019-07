Reggio Calabria | tabaccaia trovata morta nellʼandrone di casa | è stata uccisa

Tabaccaia uccisa in androne edificio a Reggio Calabria : Il cadavere di una donna di 66 anni e' stato trovato nell'androne del palazzo in cui abitava, nel centro di Reggio Calabria. Al momento si sa solo che la donna e' stata uccisa. Il palazzo e' attiguo alla tabaccheria di proprieta' della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che conducono le indagini, ed i carabinieri. Non e' chiaro se la donna sia morta in un tentativo di rapina. Al momento non sembra essere stato ...

A Reggio Calabria una via dedicata a Camilleri : Emanuela Carucci Reggio Calabria intitola una piazza in onore di Andrea Camilleri. La decisione del sindaco Giuseppe Falcomatà e la commissione Toponomastica L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, attraverso la commissione Toponomastica e il presidente Giuseppe Cantarella, ha aderito alla petizione - rilanciata su scala nazionale dall'associazione Articolo21 e pubblicata sul sito ...

Reggio Calabria - “lacerazioni e aborti senza consenso” : condannati primario e 8 medici degli ospedali Riuniti. Tre assolti : Regge l’impianto accusatorio nel processo “Mala Sanitas”. Al termine di una lunga camera di consiglio, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato ginecologi, anestesisti e ostetriche dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli. Tutti erano stati coinvolti nell’inchiesta del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza che, nell’aprile 2016, aveva provocato un terremoto nell’azienda ospedaliera reggina con l’arresto di 4 medici e altri 7 ...

Reggio Calabria - stranieri strappano la collana d'oro ad un' anziana : Salvatore Di Stefano I 3 uomini, due romeni ed un bulgaro, sono scappati a bordo della loro auto dopo il furto, ma l'azione congiunta di carabinieri e polizia ha permesso di assicurare alla giustizia i rapinatori Tre cittadini stranieri sono stati arrestati lo scorso sabato con l'accusa di rapina impropria, aggravata poichè compiuta ai danni di un'anziana signora. I tre uomini, due romeni ed un bulgaro, si sono avvicinati all'anziana ...

Migranti - a Reggio Calabria sbarcano 42 iraniani e iracheni : arrestati 2 scafisti russi : Due presunti scafisti russi sono stati arrestati mentre fuggivano sulla strada statale 106 Jonica, accusati di essere responsabili dello sbarco clandestino di 42 Migranti iraniani e iracheni a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Sembra che la barca a vela, una 15 metri battente bandiera tedesca e presumibilmente rubata, provenisse dalla Turchia, da dove era partita una settimana fa. A bordo c’erano 32 uomini, 4 donne e 6 ...

Reggio Calabria - “Estate sicura” 2019 : educazione alla rianimazione in spiaggia : Più sicurezza per residenti e turisti, maggiore formazione sanitaria: a questo scopo, l’Ordine degli infermieri (Opi) di Reggio Calabria ha elaborato e finanziato anche per il 2019 il progetto Estate sicura. In occasione di due domeniche estive, il 21 luglio (dalle 10 alle 12, al lido “Paralia 3M” di Melito Porto Salvo) e il 5 agosto (dalle 10 alle 12 nella spiaggia di Marina Grande, a Scilla), gli infermieri professionali dell’Opi saranno a ...

Blitz della polizia fra Reggio Calabria e Canada : 14 arresti : In una operazione internazionale la polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda, ha arrestato 14 persone affiliate alla n'drina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno. Fra i reati contestati, a vario titolo, associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale, con l'aggravante del ...

50° anniversario Apollo 11 : il 19 luglio al Planetarium “Pythagoras” di Reggio Calabria l’appuntamento “Che fai tu - luna - in ciel? Dimmi - che fai?” : Era la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 quando la Terra rese omaggio alla luna. Dal giorno del decollo dell’Apollo 11 fu come se tutto ruotasse intorno alla luna. Circa 900 milioni di persone, oltre 20 milioni di italiani, rimasero incollati alle tv in bianco e nero del tempo, accese anche per strada nelle vetrine dei negozi. La passeggiata di Armstrong e Aldrin portò con sé l’illusione di una breve tregua in quegli anni di guerra fredda e ...

Scilla & Cariddi - le Previsioni Meteo per lo Stretto : torna il bel tempo a Messina e Reggio Calabria - ma rimarrà fresco tutta la settimana : E’ tornato a splendere il sole in modo più deciso oggi sullo Stretto di Messina, dopo il maltempo dei giorni scorsi, ma soffia un forte vento di maestrale e l’aria è fresca, piacevole, particolarmente mite e gradevole. A Reggio Calabria la temperatura minima della notte è scesa a +22°C, e adesso in pieno giorno la colonnina di mercurio è ferma a +27°C. Anche nei prossimi giorni il clima rimarrà così fresco e gradevole: le temperature ...

Meteo - +24°C in pieno giorno : a Reggio Calabria è una delle giornate di Luglio più fredde di sempre [DATI] : A Reggio Calabria è una delle giornate di Luglio più fredde di sempre: con cielo nuvoloso, la temperatura si mantiene di +24°C in pieno giorno, a dispetto della media del periodo che è il più caldo dell’anno in cui le temperature massime dovrebbero essere sempre superiori ai +31°C. E invece da due giorni in riva allo Stretto sembra di essere autunno: il nubifragio di ieri mattina con forti grandinate e 27mm di pioggia in centro città ...

Astronomia - missione Apollo 11 : il Planetario di Reggio Calabria festeggia i 50 anni dell’uomo sulla Luna : Cade domani, 16 luglio 2019, il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11, partita la Cape Kennedy verso la Luna. Il lancio avvenne alle 15:32, ora italiana, con a bordo il comandante Neil Armstrong, il pilota del modulo Lunare Edwin ‘Buzz’ Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins. Due ore, 44 minuti e un’orbita e mezza dopo l’Apollo 11 fu spinto verso la Luna e, dopo 109 ore e 42 minuti dal lancio, Armstrong appoggiò ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...

Eruzione Stromboli : le pietre vulcaniche arrivano nelle acque di Messina e Reggio Calabria 11 giorni dopo il parossismo [FOTO] : Molti bagnanti, sulle coste di Messina e Reggio Calabria, stanno osservando sulla superficie dell’acqua del materiale galleggiante dal colore scuro, un fenomeno che viene erroneamente scambiato per sporcizia: si tratta invece delle pietre vulcaniche prodotto dell’Eruzione di Stromboli. dopo 11 giorni il materiale piroclastico, spostato dalle correnti, sta arrivando nella zona dello Stretto: a corredo dell’articolo le foto da ...