Nave Gregoretti | la procura apre un’inchiesta | Salvini rischia un nuovo caso Diciotti

Migranti - la Procura di Siracusa apre fascicolo sulla vicenda della Nave Gregoretti della Guardia Costiera. Comandante sentito dai pm : La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta senza la possibilità di far scendere i 115 Migranti ancora a bordo, come da disposizione del Viminale. Da quanto si apprende, il Comandante della nave si trova in Procura per essere ascoltato dagli inquirenti, anche se non è ancora chiaro quali siano le piste seguite dai magistrati, dopo che l’imbarcazione ha ...

Ancora una notte ferma in banchina per la Nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana. Ferma alla banchina Nato del porto di Augusta da domenica 28 luglio, l'imbarcazione aveva a bordo 131 migranti. Nel corso della notte scorsa il ...

Nave Gregoretti - via libera allo sbarco di 16 minorenni : Il Ministero dell'Interno ha dato oggi il via libera allo sbarco di 16 minorenni bloccati da giorni a bordo della Nave Gregoretti insieme ad altri 115 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera nei giorni scorsi.I sedici giovanissimi, lo ha reso noto il Viminale, hanno tutti tra i 15 e i 17 anni. Lo sbarco avverrà nelle prossime ore anche se non è stato chiarito quale struttura ospiterà temporaneamente questi primi migranti fatti sbarcare né se ...

Berlino alla Ue : pronti a prendere i migranti a bordo della Nave Gregoretti : La motovedetta della Guardia costiera con 131 naufraghi resta ormeggiata ad Augusta. Ora si vedrà se la disponibilità tedesca sbloccherà la situazione

La Nave Gregoretti in porto ad Augusta - migranti ancora a bordo : Restano ancora a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ormeggiata al porto di Augusta (Siracusa), gli oltre 130 migranti soccorsi nei giorni scorsi. Sono assistiti dall'equipaggio e dal team medico, in attesa del via libera del governo allo sbarco. Lo scorso 25 luglio, diversi gommoni carichi di migranti hanno lasciato la Libia per dirigersi verso le coste europee. Alcuni sono stati soccorsi dalla guardia costiera libica, altri ...

Gregoretti - la Nave carica di migranti non scalda nemmeno la sinistra. Non è di una ong... : Per ora i 131 migranti salvati al largo della Libia restano a bordo della "Gregoretti", la nave della Guardia Costiera all' ancora nel porto di Augusta. E ci resteranno sino a quando l' Unione Europea non avrà dato una risposta chiara alle legittime domande poste dal governo italiano. «Ora la Ue ris

