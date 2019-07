Lo spread torna a quota 200 Ecco perché dovrebbe farci paura

Borse - lo spread torna in area 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...

Borse - lo spread torna sopra quota 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...

Borse positive. spread torna sotto i 200 punti : Borse europee positive, tutte in rialzo dopo la seduta in verde di Wall Street e con gli occhi puntati alla riunione della Bce di giovedì. L'ottimismo è...

Le Borse europee mostrano una buona impostazione in avvio degli scambi, con rialzi superiori al mezzo punto percentuale . In linea con le altre piazze finanziarie anche il

Bce - Draghi : “Il quantitative easing ha ancora spazio considerevole”. Dopo le sue parole spread torna sotto quota 250 : Il presidente della Bce, Mario Draghi, dal Portogallo annuncia che “il programma di acquisto di asset”, ovvero il quantitative easing, “ha ancora uno spazio considerevole” e che “ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti” a disposizione della Banca centrale europea. Sono bastate queste parole per scivolare lo spread sotto i 250 punti ...