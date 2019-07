Italia’s Got Talent | Joe Bastianich nuovo giudice Addio a Claudio Bisio

Fonte : dilei

(Di martedì 30 luglio 2019) Aria nuova perGot. Dietro al bancone del divertenteshow di Tv8 arriva a dire la sua Joe, che sostituirà il volto storico della trasmissione,. L’annuncio di qualche novità per la nuova stagione era atteso e ora arriva per la seguitissima trasmissione un cambiamento di cui molti sono già curiosi di osservare le conseguenze. Sarà interessante vedere la verve istrionica e pungente dell’exdi Masterchef giudicare ii più o meno puri, più o meno improbabili, provenienti da ogni parte d’Italia in cerca dell’occasione giusta per farsi notare. Scegliendo il noto ristoratore italoamericano, la produzione diGotsembra aver optato per una sterzata di cattiveria in più nella giuria, visto che i commenti al vetriolo dihanno fatto per anni la fortuna del cooking show più seguito d’Italia. Il resto del cast ...

