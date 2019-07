Di Maio chiede le dimissioni al presidente di Agcom | Annacqua regole su spot

Governo - adesso è il M5s a chiedere i ‘sì’ della Lega (entro settembre). Di Maio : “Ci appoggino sul taglio dei parlamentari e dei loro stipendi” : Luigi Di Maio manda a Matteo Salvini lo stesso messaggio recapitatogli dal leader della Lega: anche adesso “servono i ‘sì’ all’interno del Governo“. Il riferimento è all’inizio della discussione, in Commissione alla Camera, della legge sul taglio dei parlamentari voluta dal Movimento 5 Stelle. “Buongiorno, ho una bella notizia – ha esordito il vicepremier pentastellato durante una diretta Facebook ...

Grazie a Conte i grillini scoprono che per contare qualcosa basta chiedere a Di Maio di farsi da parte : La parabola europea del M5s può essere rappresentata da due fotografie. Nella prima, che risale all’inizio della campagna elettorale per le europee, ci sono Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e i vertici europei del M5s in posa su un terrazzo vicino Parigi con i leader dei gilet gialli. Nella sec

Finanziamenti ai partiti - Di Maio chiede commissione d'inchiesta : "Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, perchè il Parlamento è sovrano e lo dice la nostra Costituzione. Peraltro quando si ha la certezza

Fondi russi a Lega - la domanda a Conte e Di Maio : ‘Chiederete chiarimenti a Salvini?’. Ma loro non rispondono : Dopo l’inchiesta del sito americano BuzzFeed e la pubblicazione di un audio che testimonia una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni uomini d’affari russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega, (smentito dal Carroccio, ndr) c’è poca voglia di parlare tra gli esponenti di governo pentastellati. Nessun commento da parte del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che fugge via dalle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno : La multinazionale incontrerà Di Maio per trattare : senza “scudo penale” però non solo chiude - ma chiederà miliardi : Lo scontro Mittal alza la posta: prepara la causa contro l’Italia Ilva di Taranto – La multinazionale il 4 luglio incontra Di Maio per trattare: senza “scudo penale” però non solo chiude, ma chiederà miliardi allo Stato di Marco Palombi L’ora illegale di Marco Travaglio Mai come oggi la legalità è stata un concetto elastico, flessibile, trattabile, usa e getta a seconda degli interessi di chi la invoca o la teme. Tre casi ...

Autostrade - M5s chiede la revoca della concessione. Di Maio : “Per anni i gestori si sono solo arricchiti” : Il tema delle concessioni al centro del vertice di governo e con una linea chiara del Movimento 5 Stelle, che va all’attacco di Autostrade e annuncia che nella riunione a Palazzo Chigi con il ministro Danilo Toninelli, porterà, in accordo con Luigi Di Maio, la richiesta di revoca della concessione. Una scelta che arriva nel giorno della posa della prima pietra del nuovo ponte Morandi, ma anche in un momento assai delicato, visto che la ...

M5s chiede la revoca della concessione ad Autostrade - Di Maio : “Chi ha sbagliato pagherà” : Il Movimento 5 Stelle annuncia che presenterà questa sera, durante il vertice di governo a Palazzo Chigi, la richiesta di revoca della concessione ad Autostrade. Una promessa che il M5s ha fatto dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova e che oggi è stata in qualche modo anticipata da Luigi Di Maio: "Chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà!".Continua a leggere

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere

Telefonata con Di Maio Conte chiede spiegazioni : “Tu e Matteo contro di me?” : A mezzanotte, quando il ronzio della politica si affievolisce, i pensieri di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sfiorano. Il premier e il suo vice hanno la necessità di parlarsi. Decidono di farlo lontano dai palazzi, dalle moltitudini di collaboratori, dagli sguardi indiscreti. Qualcosa, dopo il terremoto delle Europee, si è incrinato nel loro rapp...

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e chiede di prendere le distanze : Notizia di oggi l’Arresto di Arata, uomo vicino alla Lega di Salvini. Di Maio avverte il Carroccio L’Arresto di Paolo Arata, ex consulente della Lega e coinvolto nell’indagine che riguarda anche l’ex sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, scuote nuovamente la politica italiana e il governo. Perché Arata è uomo considerato vicino al mondo del Carroccio. … Continue reading Arresto Arata, Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e ...

Di Maio : «Andiamo avanti». Mattarella chiede chiarezza (e un nome forte per l’Ue) : Il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito la volontà di far andare avanti il governo. Mattarella si sarebbe detto preoccupato per l’andamento dell’economia

Di Maio al Colle da Mattarella : “M5s vuole che il governo continui”. Il capo dello Stato chiede chiarezza : È salito al Quirinale intorno a mezzogiorno, prima dell’accordo sul decreto Sblocca cantieri e del tavolo al Mise sulla vicenda Whirpool. Obiettivo: un faccia a faccia non programmato con il presidente della Repubblica. Oggetto: confermare la volontà del Movimento 5 Stelle di far andare avanti il governo, in un clima di ritrovata collaborazione. È l’impegno formale che il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato a Sergio Mattarella, a ...

Crisi di Governo. Di Maio chiede soccorso a Mattarella : Pur di rimanere attaccato alla poltrona oggi Luigi Di Maio sembra disposto a tutto. Oggi il politico grillino è salito