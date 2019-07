Basket | Ceron operato al cranio con protesi da stampante 3D | tornerà a giocare subito

Fonte : fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) Il cestista di Brescia Marcoha rischiato la vita per uno scontro fortuito di gioco. Durante l'operazione laall'ospedale Molinette di Torino i medici gli hanno applicato all'osso deltemporale, fratturato in più punti, unaal titanio realizzata appositamente con una3D.

