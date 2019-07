A che ora finisce Temptation Island – Stasera puntata speciale del reality

Diretta/ Genoa Kayserispor - risultato live 0-0 - : ancora poche emozioni in campo : Diretta Genoa Kayserispor streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che il Grifone gioca contro la squadra turca.

Salva conti - la Camera approva il decreto che evita la procedura d’infrazione : ora è legge : La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Salva conti: si tratta della misura chiesta dalla Commissione europea per evitare l'apertura della procedura d'infrazione per il debito italiano. Con quella che è, difatti, una manovra correttiva (ma il governo si rifiuta di chiamarla così), vengono congelati 1,5 miliardi di euro di spese dei ministeri.continua a leggere

Zotta : basta a sterili polemiche - lavorare per sicurezza nidi : Roma – “Fa sorridere la solerzia del Pd locale pronto a strumentalizzare la chiusura di alcuni nidi che avviene per lavori urgenti e necessari per la messa in sicurezza degli edifici e quindi dei bambini. Interventi che si sarebbero dovuti fare anni e anni fa quando evidentemente non si aveva nel fare la stessa velocita’ che si ha oggi nel parlare. Alla richiesta di convocazione di una commissione in merito si risponde con ...

Cannabis - il CBD riduce l’aggressività e ora sappiamo perché : come influenza il cervello : Nella Cannabis c'è un metabolita, che si chiama cannabidiolo o comunemente CBD, che è in grado di ridurre l'aggressività nei topi. i ricercatori ci spiegano come siano giunti a questa scoperta, quali siano le dosi efficaci e come il CBD agisca sul cervello quando riduce l'aggressività. Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Rimini - divieto di balneazione lungo il litorale per escherichia coli : ecco le spiagge proibite : E' scattato il divieto di balneazione temporanea in 13 punti del litorale di Rimini, due del Ferrarese e tre del Cesenate per lo sforamento dei parametri di legge di escherichia coli e enterococchi. Issate la bandiere bianche e rosse sulle spiagge interessate dopo i prelievi effettuati dall'Arpae lu

Aborto - un’installazione artistica messa sul sagrato della chiesa di Torano scatena le polemiche : “Aborto? No, voglio sopravvivere”. Questo è il nome dell’installazione di Michele Monfroni esposta alla mostra a cielo aperto di Torano, un borgo in provincia di Massa Carrara, che ha scatenato polemiche e spaccato in due la comunità sul dibattito relativo all’Aborto. A infiammare l’opinione pubblica è stata la riflessione che l’opera genera sul tema, tramite una rappresentazione d’impatto del dilemma ...

Meghan Markle mamma e il consiglio di Michelle Obama : «Assapora ogni momento» : Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan ...

Quello che ancora non si sa di Kate Middleton - : Francesca Rossi Prima di diventare una moglie e madre perfetta anche Kate Middleton ha avuto un suo personale “periodo selvaggio” a cavallo l’adolescenza e l’età matura Kate Middleton non è sempre stata la perfetta, ineccepibile moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, colei che non sbaglia un colpo in fatto di look e comportamento. Prima di conoscere il principe William e accettare il peso dei doveri di corte, la duchessa di ...

WhatsApp - funzionerà su più dispositivi in contemporanea e anche senza connessione : WhatsApp sta per introdurre l'ultima grande novità prima del passaggio alla chat universale che la accorperà in un'unica piattaforma con Messenger e il Direct di Instagram: presto sarà possibile scollegare il proprio account dal numero di telefono. Come riportato da Webetainfo, questo significa che potrai utilizzare WhatsApp da più dispositivi contemporaneamente – all'inizio soltanto computer e tablet ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Pista che mette alla prova il pilota - bisogna lavorare con il volante” : Ci si avvicina al GP d’Ungheria di F1, ultima tappa del Mondiale 2019 prima della pausa estiva. Al sito ferrari.com ha parlato Sebastian Vettel, che ha vinto sul tracciato magiaro nel 2015 e nel 2017, descrivendo con dovizia di particolari le peculiarità del circuito di Budapest. Di seguito le sue dichiarazioni. “Se c’è una pista che mette alla prova il pilota nella Formula 1 moderna, questa è l’Hungaroring. Su questo tracciato dal ...

Bitter Sweet Anticipazioni 31 luglio 2019 : Il ristorante di Nazli è salvo grazie a Deniz che... : Ferit ha deciso di cambiare idea sulle sue quote del ristorante e mentre Nazli è già in viaggio, la fa tornare a casa.

Gabriella Pession protagonista di Oltre la soglia : 'Innamorata di Tosca perché imperfetta' : Mancano circa due mesi all'inizio della nuova stagione televisiva che, in casa Mediaset, prevede l'approdo sul piccolo schermo di diverse nuove fiction. Tra queste ci sarà "Oltre la soglia" che avrà in Gabriella Pession la sua protagonista e che dovrebbe debuttare in autunno su Canale 5. L'attrice in questi giorni è intervenuta al Giffon Film Festival, dove ha parlato proprio di questo nuovo progetto e del personaggio di cui vestirà i panni, ...

Donna senza fissa dimora fermata per furto in un supermercato - quello che accade dopo è da non credere : Capita a volte di essere in coda alla cassa di un supermercato e vedere la difficoltà di qualcuno di pagare la poca merce acquistata magari pagando solo con pochi spiccioli o vedere chiedere il costo di un piccolo panino prima di decidere se comprarlo oppure no. In quei casi si è in grande imbarazzo ed è difficile decidere se offrirsi di pagare per quella persona in evidente stato di difficoltà o, piuttosto, fingere di non accorgersi di quanto ...

Aurora pubblica il numero di mamma Michelle - la Hunziker : “Ho dovuto cambiarlo dopo 25 anni” : dopo un weekend infernale trascorso ad evitare chiamate, messaggi e foto, Michelle Hunziker si è dovuta arrendere alla necessità di dover cambiare numero di telefono. In seguito allo scherzetto involontario, giocatole dalla figlia Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato per sbaglio il suo numero su Instagram, la showgirl è stata tartassata dai suoi fan che non le hanno lasciato un attimo di tregua, come lei stessa racconta in un video ...